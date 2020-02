Astérix et Obélix de Guillaumet Canet : découvrez quelles stars rejoignent le casting

Les aventures d'Astérix et Obélix connaissent une seconde vie sur grand écran. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Guillaume Canet a annoncé via Instagram que le prochain film sera intitulé "Astérix et Obélix : L'Empire du milieu". Il sera à la réalisation et interprétera le rôle d'Astérix. Le tournage est prévu au mois de juin en Chine et durera 70 jours pour une sortie prévue courant 2021. Malgré l'épidémie de coronavirus qui touche le pays actuellement, le tournage n'est pas perturbé contrairement à ce qu'annonçaient certaines rumeurs. Du côté du casting, quelques noms sont déjà connus. Ainsi, on devrait retrouver Gilles Lellouche dans la peau d'Obélix, Marion Cotillard incarnera Cléopâtre. Ce vendredi 21 février, le magazine Closer révèle que deux nouvelles personnalités pourraient intégrer le tournage…

Deux nouveaux noms et pas n'importe lesquels

D'après Closer, un autre membre du film "Le Grand Bain" devrait intégrer le casting, il s'agit de Philippe Katerine. Le comédien et chanteur qui vient de recevoir une Victoire de la Musique devrait prêter ses traits à Assurancetourix. Après Franck Dubosc et Pierre Palmade dans le même rôle, c'est donc le compagnon de Julie Depardieu qui est attendu dans la peau du barde gaulois connu pour ses fausses notes ! Le deuxième nom dévoilé par Closer n'est pas celui d'un acteur mais d'un footballeur. Et pas n'importe lequel car il s'agit de Zlatan Ibrahimovic, le célèbre joueur suédois passé par le PSG. Connu pour ses sorties médiatiques souvent étonnantes, il devrait apparaître dans le long-métrage grimé en membre de la garde prétorienne de Jules César.

Par Valentine V.