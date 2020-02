Astérix et Obélix en Chine : Le coronavirus repousse le tournage

Gros coup dur pour Guillaume Canet. Aux commandes du prochain volet des aventures d'Astérix et Obélix en Chine intitulé "l'Empire du Milieu", l'acteur s'était réjoui sur Instagram de sa sortie prévue pour 2021, année des accords culturels franco-chinois. Une grande nouvelle qu'il a annoncée en partageant une photo de lui dans la peau du célèbre Astérix face à Gilles Lellouche, qui interprète Obélix.

Le film raconte l'histoire de la fille unique de l’empereur chinois Han Xuandi. Pour échapper à un prince malfaisant, la jeune femme trouve refuge… chez nos amis les Gaulois ! Impossible pour l'époux de Marion Cotillard de ne pas tourner en Chine, mais avec l'épidémie du coronavirus responsable de la mort de près de 1 900 personnes dans le pays, le tournage a dû être annulé, rapporte le magazine Closer. Reste à savoir si le film sera tourné en France, reporté ou complètement annulé.

Guillaume Canet en Chine avec Emmanuel Macron

Pour cet opus coproduit par la Chine, Pathé était en négociation avec un distributeur et producteur chinois partenaire pour couvrir une partie des frais du film. Pour la préparation de son long-métrage, Guillaume Canet avait même accompagné Emmanuel Macron lors de sa visite d'Etat. "On va rencontrer des acteurs et des actrices, des partenaires chinois", se réjouissait-il alors au micro d'RTL. "C'est vrai qu'il y a des acteurs qui me font rêver en tant que réalisateur et nous avons eu la chance, grâce à la délégation, de rencontrer Gong Li, dont je suis fan", s'était enthousiasmé Guillaume Canet. Il ajoutait alors : "C'est une occasion rêvée, cela peut être un accélérateur de toute une série d'autorisations de tournages, qui peuvent être compliquées. Participer à cette délégation nous permet sûrement d'être plus convaincants et rapidement, car on voudrait tourner cet été".

Par C.F.