Astérix et Obélix : Le rôle de Marion Cotillard dans le film de Guillaume Canet dévoilé

Un grand projet est en préparation. En octobre dernier, Guillaume Canet avait annoncé sur son compte Instagram qu'il allait réaliser le prochain "Astérix et Obélix", intitulé "L'Empire du milieu", en prise de vues réelles. Ce film devrait être bien différent des précédents puisqu'il ne sera pas adapté d'un tome de René Goscinny et Albert Uderzo mais offrira une histoire originale. Ce long-métrage sera scénarisé par Philippe Mechelen et Julien Hervé. Par ailleurs, le casting est des plus prometteurs. Guillaume Canet passera également de l'autre côté de la caméra dans le rôle d'Astérix et il donnera la réplique à son fidèle ami, Gilles Lellouche qui jouera Obélix. De plus, une nouvelle information a été communiquée par GQ et devrait ravir tous les fans du couple Canet. Marion Cotillard devrait également rejoindre l'équipe pour interpréter... Cléopâtre, la reine d'Egypte !

Marion Cotillard en Cléopâtre

Marion Cotillard devrait donc prendre la relève de Monicca Bellucci dans cette 5ème adaptation en live-action de "Astérix et Obélix" en interprétant cette nouvelle version de Cléopâtre. De plus, Jonathan Cohen serait également de la partie mais son rôle n'a pas encore été dévoilé. Par ailleurs, le média Variety a apporté de nouveaux détails concernant cette production française et le budget est assez colossal. Il s'élèverait à plus de 65 millions d'euros... Pour réaliser ce film, Guillaume Canet, qui s'est confié sur sa dépression, se rendra en Chine dont le pays devrait être co-producteur du projet. Pathé serait même en négociation avec un distributeur chinois afin de partager ce budget. Le tournage de "Astérix et Obélix : L'Empire du milieu" pourrait commencer dès ce printemps. En tout cas, l'intrigue révèle que l'action se déroulera en 50 av. J.C et sera centrée sur le destin de la fille unique de l'Empereur chinois Han Xuandi qui trouvera de l'aide auprès des célèbres gaulois.

Par Solène Sab