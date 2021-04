Astérix et Obélix l'Empire du Milieu : le surprenant casting avec Angèle et Zlatan Ibrahimovic dévoilé

Après le succès du film "Nous finirons ensemble", Guillaume Canet reprend du service en tant que réalisateur avec le film "Astérix et Obélix l’empire du milieu" qui devrait sortir cette année. Il vient en effet d’être révélé que le tournage doit démarrer lundi 12 avril 2021 avec un casting plutôt déroutant. Guillaume Canet avait annoncé qu’il allait lui-même interpréter Astérix et que son ami, l’acteur Gilles Lellouche, succède à Gérard Depardieu dans le rôle d’Obélix.

Si Jules César (autrefois joué par Alain Delon) sera incarné par Vincent Cassel, c’est Marion Cotillard qui campera le rôle de Cléopâtre après la belle performance de Monica Bellucci il y a quelques années. Ce jeudi 8 avril 2021, les rôles secondaires ont été dévoilés et encore une fois, le casting crée la surprise.

Zlatan, Angèle et Orelsan vont se donner la réplique

Exit Laëtitia Casta, c’est la chanteuse Angèle qui a été choisie pour interpréter Falbala. Le rôle du chef de la tribu, Abraracourcix, sera tenu par Jérôme Commandeur tandis que celui du druide Panoramix a été accordé à Pierre Richard. Après avoir incarné Couverdepus dans "Astérix aux Jeux Olympiques" en 2008, José Garcia est de retour, mais jouera le rôle d’un nouveau personnage baptisé Biopix.

Seront aussi de la partie : Orelsan (Titanix), Matthieu Chedid (Remix), McFly et Carlito (Radius et Cubitus) ou le footballeur Zlatan Ibrahimovic (Anitvirus). Sans oublier Issa Doumbia, Audrey Lamy, Ramzy Bédia ou Jonathan Cohen qui ont aussi été cités. En résumé, un casting aussi surprenant que prometteur qui, on l’espère donnera naissance à un film que l’on pourra voir au cinéma si la réouverture des salles s’effectue cet été. On note qu’à cause de la crise sanitaire, le tournage a déjà pris près d’un an de retard et que la partie qui devait être tournée en Chine sera finalement filmée dans les studios de Bry-sur-Marne, en France.

Par E.S.