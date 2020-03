Astérix et Obélix : Vincent Cassel au casting ? Il répond

"Astérix et Obélix : l'Empire du milieu", c'est le nom du prochain long-métrage des aventures des deux gaulois les plus célèbres de France. Pour réaliser ce film, Guillaume Canet sera derrière la caméra… Mais également devant ! En effet, c'est lui qui campera le rôle d'Astérix. Il succède donc à Christian Clavier, Clovis Cornillac et Edouard Baer. A ses côtés il retrouve son ami Gilles Lellouche qui prêtera ses traits à Obélix, il est le deuxième acteur à rentrer dans la peau du personnage après Gérard Depardieu. Côté casting, Marion Cotillard sera également présente dans la peau de Cléopâtre. Et ce n'est pas tout. En février dernier, Closer révélait deux autres noms : Philippe Katerine et Zlatan Ibrahimovic. Le premier devrait jouer le barde à la voix terrible, Assurancetourix et le footballeur est attendu sur grand écran pour interpréter un membre de la garde prétorienne de Jules César. Ce vendredi 6 mars, Allociné révèle qu'un autre grand nom du cinéma français devrait apparaître au générique…



"J'attaque le tournage d'Astérix et Obélix"

Vincent Cassel va figurer aux côtés d'Astérix et d'Obélix. C'est lui-même qui donne l'information au site Allociné, "Dans pas longtemps, j'attaque le tournage d'Astérix et Obélix avec Guillaume Canet et plein, plein d'acteurs". Direction la Chine pour toute l'équipe du film pour un tournage qui devrait débuter au printemps prochain. Si des rumeurs annonçaient une annulation en raison de l'épidémie de coronavirus, la production a démenti et les propos de Vincent Cassel semblent le confirmer. L'acteur ne précise pas le nom de son personnage pour l'instant... A en croire ses propos, d'autres révélations devraient être faites concernant le casting. En attendant de découvrir Vincent Cassel dans ce nouveau projet, il sera à l'affiche de la série "Westworld" dès le 16 mars sur OCS France.

Par Valentine V.