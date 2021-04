Astrid Veillon : Pourquoi elle ne vit plus avec avec son mari Gilles

C'est le grand soir pour tous les fans d'Astrid Veillon. L'actrice qui a été révélée dans "Premier baiser", sera de retour ce mardi 20 avril sur France 3, dans la cinquième saison de la série "Tandem". Dans cette fiction, elle campe le rôle du commandant Léa Soler, une femme mutée dans la brigade du capitaine Paul Marchal, qui n'est autre que son ex-mari. Malgré les tensions, ils vont devoir faire équipe sur leur lieu de travail, mais également en privé pour gérer leurs deux adolescents. À l'occasion de la sortie de ces nouveaux épisodes, Astrid Veillon a accordé une interview à Télé Loisirs et n'a pas hésité à se confier sur sa vie privée. D'ailleurs, elle a révélé qu'elle ne vivait plus avec le père de son fils, Gilles.

"ça marche très bien"

Revenant sur l'intrigue et la situation délicate dans laquelle se trouve son personnage, Astrid Veillon a déclaré : "En amour, il faut avoir le courage de prendre des décisions quand une relation ne vous convient plus. N’attendons pas d’oublier pourquoi on s’est aimés". Un ressenti qui lui a permis de rebondir sur son histoire d'amour avec Gilles, avec qui elle est en couple depuis plus de treize ans. Elle a alors dévoilé qu’elle ne vivait plus "sous le même toit" que le père de son fils, prénommé Jules et né en 2010. "Le quotidien abîme le couple. Après treize ans de vie commune, on s’est dit qu’il fallait vivre notre couple autrement. Et ça marche très bien. Je suis fière de nous", a-t-elle conclu avec joie. Un couple qui a su trouver son équilibre pour ne pas laisser s'installer la routine et qui file toujours le parfait amour, malgré quelques "crises de dingues", comme elle l'avait révélé dans l'émission "Le Grand Direct des Médias" sur Europe 1.

Par Solène Sab