Audrey Lamy : après la perte de son bébé, ses fans la soutiennent

C'est un drame auquel doivent faire face Audrey Lamy et son compagnon, Thomas Sabathier. Parents d'un petit Léo, ils attendaient un deuxième enfant. Malheureusement la grossesse n'a pas pu être menée à son terme. Le communiqué précise : "Très affectée par ce drame, Audrey Lamy ne souhaite pas s'exprimer à ce sujet et demande aux médias de bien vouloir respecter son deuil, sa douleur et celle de sa famille". C'est en novembre dernier que l'on avait appris la deuxième grossesse de la petite sœur d'Alexandra Lamy. Discrète sur sa vie privée, la comédienne s'exprime peu sur sa famille. Sur RTL, elle avait dévoilé la date de son accouchement prévu pour "début février".

Des fans présents pour lui apporter "COURAGE" et "amour"

Dans ce moment douloureux, Audrey Lamy est soutenue par sa communauté qui, dans les commentaires de ses publications Instagram lui envoie tout son soutien. On peut ainsi lire, "plein de force et d'amour à vous deux", "Toutes mes pensées à vous et votre famille", "Pensées pour vous en cette injuste et terrible épreuve", "Pensées et amour pour vous"… Des internautes qui ont vécu la même épreuve lui écrivent également : "Je suis mamange moi aussi et je sais à quel point la souffrance est terrible… Courage", "Je suis également passée par cette tragédie, je vous souhaite beaucoup de courage et pense bien à vous", "Donnez-vous du temps, à votre mari et vous. Bon courage, on pense à vous", "Serrez-vous les coudes en famille, le meilleur remède à un deuil c'est beaucoup d'amour, prenez le temps de vous en remettre peu importe combien ça dure et ce qu'on peut vous dire. Dire au revoir à son petit est très dur, accepter cela on ne peut pas, on en veut au monde entier, courage à vous".

Par Valentine V.