Audrey Lamy : enceinte de son deuxième enfant, elle a perdu son bébé

Audrey Lamy fait face à un drame. Un communiqué de son entourage partagé ce jeudi 13 février, annonce que la comédienne et son compagnon Thomas Sabatier ne verront pas leur deuxième enfant naître. "La comédienne Audrey Lamy et son compagnon, qui attendaient leur deuxième enfant, ont perdu leur bébé. Très affectée par ce drame, Audrey Lamy ne souhaite pas s'exprimer à ce sujet et demande aux médias de bien vouloir respecter son deuil, sa douleur et celle de sa famille", est-il indiqué. A 39 ans, Audrey Lamy aurait perdu son enfant il y a quelques jours. Les raisons du décès ne sont pas encore connues.

Audrey Lamy reste en retrait

En novembre dernier, la comédienne avait dévoilé sa deuxième grossesse en affichant son baby-bump lors des Bold Woman Awards à Paris. Elle était restée depuis discrète sur ce sujet tout comme elle protège son fils Léo, né le 24 juin 2016, de l'exposition médiatique. Invitée sur RTL le 3 décembre dernier, elle avait annoncé son accouchement pour "début février". Elle avait pour autant gardé le secret sur le sexe du futur bébé. Interrogée sur le prénom de l'enfant si c'était un garçon, Audrey Lamy avait glissé que son mari souhaitait "l'appeler César". En retrait face à cette triste nouvelle, Audrey Lamy vit cette perte avec son compagnon Thomas Sabatier avec qui elle vit depuis douze ans. Entrepreneur, il a crée sa propre société de communication et de webmarketing, Bigmitch, en 2012, puis une deuxième entreprise, Kemosabe.

Par Marie Merlet