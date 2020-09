Audrey Lamy : la comédienne annonce une bonne nouvelle

L'année 2020 aura beaucoup marqué Audrey Lamy. En plus de la crise sanitaire et le confinement qui a touché tous les Français, la comédienne a du faire face au pire. En février dernier, elle annonçait qu'elle venait de perdre son bébé. En couple avec Thomas Sabatier, ils s'attendaient à donner naissance à leur deuxième enfant, après Léo, né en 2016. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Jean-François Guyot a annoncé la nouvelle à l'AFP : "La comédienne Audrey Lamy et son compagnon, qui attendaient leur deuxième enfant, ont perdu leur bébé. Très affectée par ce drame, Audrey Lamy ne souhaite pas s’exprimer à ce sujet et demande aux médias de bien vouloir respecter son deuil, sa douleur et celle de sa famille".

"tellement heureuse"

Audrey Lamy vient de poster une photo sur son compte Instagram ce mercredi 30 septembre. L'actrice de 40 ans annonce une grande nouvelle. Après des mois on ne peut plus compliqués, la soeur d'Alexandra Lamy retrouve le sourire. Et pour cause, après plusieurs mois loin des plateaux, elle a repris le chemin des tournages et pas pour n'importe quel film, pour "Le trésor Petit Nicolas". Elle a donc publié la photo d'un studio qu'elle a légendé : "Tellement heureuse de retrouver les plateaux de cinéma #letresordupetitnicolas". Une nouvelle merveilleusement bien accueillie par sa communauté qui a commenté en masse. "Chouette ! Hâte de te revoir sur le grand écran", "Super de vous retrouver, merci de revenir pour nous!!", "Tu nous manquais Audrey. Bon tournage", "impatient de revoir ton sourire ! Qu'il irradie le public et diminue nos peines".

Par J.F.