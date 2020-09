Audrey Lamy : L'actrice donne de ses nouvelles après sa fausse couche

Audrey Lamy commence peu à peu à se reconstruire. La comédienne française a vécu un terrible drame en février dernier. Enceinte de plusieurs mois de son compagnon Thomas Sabatier, Audrey Lamy a perdu son bébé après une fausse couche. C'est sa famille qui avait annoncé cette bouleversante nouvelle dans un communiqué relayé par l'AFP. Ils se sont exprimés : "Très affectée par ce drame, Audrey Lamy ne souhaite pas s'exprimer à ce sujet et demande aux médias de bien vouloir respecter son deuil, sa douleur et celle de sa famille.". Depuis ce jour, l'humoriste n'avait plus donné de nouvelle afin de se ressourcer... jusqu'à ce lundi 7 septembre.

Des mots qui rassurent

Un message qui rassure ses fans. Après de long mois d'absence sur les réseaux sociaux et de silence, Audrey Lamy s'est enfin exprimée. Elle a notamment tenu à remercier tous ses fans pour leurs nombreux messages de soutien et leurs attentions particulières. Elle a partagé une photo d'un paysage idyllique en pleine nature avec un temps de rêve afin de donner de ses nouvelles. Pour commenter ce cliché, l'actrice de "Tout ce qui Brille" a opté pour des mots simples mais qui font du bien à tous ses abonnés : "Bonne rentrée à tous ! Merci pour tous vos messages et votre soutien ça m’a énormément touchée.". Après ce post, la maman d'un petit Léo, âgé de 4 ans, a reçu de nombreuses preuves d'amour qui ont surement dû lui faire chaud au coeur après ces mois si difficiles.

Par Solène Sab