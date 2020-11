Audrey Tautou : cette rumeur sur sa carrière d'actrice qui a secoué le cinéma

Audrey Tautou n'est plus à présenter. Figure du cinéma français, l'actrice de 44 ans a joué dans de nombreux films, du "Fabuleux destin d'Amélie Poulain" (2001) à "Un long dimanche de fiançailles" (2004) en passant par "Coco avant Chanel" (2009) ou encore "Hors de prix" (2006). Dans ce dernier long-métrage, elle partage l'affiche avec Gad Elmaleh. Ce mardi 17 novembre, France 2 propose aux téléspectateurs de voir ou revoir le duo dans cette comédie réalisée par Pierre Salvadori.

Discrète dans les médias, Audrey Tautou était l'invitée en 2016 d'Anne-Sophie Lapix dans "C à Vous" pour parler du film "Eternité" dans lequel elle a partagé l'affiche avec, entre autres, Bérénice Béjo et Mélanie Laurent. Un tournage qualifié de "particulier" par l'animatrice car les acteurs au casting avaient eu très peu de dialogue à mémoriser. "Ça faisait partie du défi (...) Quand j'ai eu le scénario (...) je m'attendais à ce que cette expérience soit comme celle-ci. On n'a pas de dialogue à dire, mais on a forcément un dialogue intérieur qu'il faut nourrir différemment", précisait alors Audrey Tautou.

Un article qui l'a surprise

Si Audrey Tautou a enchaîné les projets ces dernières années, une information dévoilée par le Daily Telegraph en août 2011 avait secoué le monde du cinéma. En effet, nos confrères avaient annoncé qu'elle souhaitait mettre un terme à sa carrière d'actrice. "Je ne suis pas super attachée à ma carrière. J'ai plein de plan B, je veux devenir navigatrice, j'aimerais dessiner, je voudrais apprendre des tas de choses, mais je n'ai pas le temps. C'est ça, le problème, vous savez, et c'est pour cette raison que je vais bientôt arrêter de jouer", disait-elle.

Au lendemain de la publication de cet article, le cinéaste Pierre Salvadori avait réagi, démentant un quelconque départ d'Audrey Tautou du septième art. "Comme elle faisait à cette époque beaucoup de voile, elle lui a lancé qu'elle se verrait bien être marin ! Elle était surprise de découvrir l'article jeudi. Et c'est pour me rassurer qu'elle m'a tout de suite appelé. Elle n'a pas l'intention d'arrêter le cinéma (...) Mais c'est vrai qu'Audrey est curieuse de tout", disait-il.

Par Non Stop People TV