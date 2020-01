Aya Nakamura : la bourde d’Olivier Marchal sur un rôle au cinéma pour la chanteuse

Aya Nakamura a été vivement critiquée en ce mois de janvier 2020. Ainsi, la chanteuse a été la cible il y a quelques jours du journal satirique picard "Fakir", lorsque l'auteur d'une chronique a violemment attaqué la jeune femme : "Des créatures formatées aux plastiques plus engageantes que leurs prouesses poétiques, on est habitués, mais avec Nakamura on franchit un nouveau palier : gesticulations obscènes sur scène à mi-chemin entre la dondon et l'actrice porno (…) En tête des ventes aux Pays-Bas, on la compare à Piaf. Piaf, le rapprochement me paraît plus légitime avec le volatile, tant la faiblesse de ses propos dénonce la cervelle de moineau de Nakamura". Et quelques jours avant ces attaques, Aya Nakamura a dû faire face aux propos peu flatteurs de la part d'Olivier Marchal.

Une critique qui ne passe pas

Invité sur le plateau de TPMP le 6 janvier dernier pour faire la promotion de la saison 2 de la série "Les Rivières pourpres", Olivier Marchal a accepté un jeu de Cyril Hanouna : "Comme tu as l’œil pour choisir des profils atypiques pour jouer dans tes films, je vais te montrer des photos de célébrités. Tu vas me dire si tu penses qu’ils feraient des bons flics ou des bons voyous dans un de tes films". Et si Olivier Marchal a été plutôt généreux avec Nabilla ou encore Emmanuel Macron, il n'a pas été tendre avec Aya Nakamura : "Elle… en tenancière de bar à hôtesses !". Face au malaise, Cyril Hanouna a rapidement rappelé que c'était pour un film : "C’est de la fiction ! Parce qu’elle est très jolie". Des propos qui ne devraient pas faire très plaisir à la chanteuse.

Par Alexia Felix