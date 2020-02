BAFTA 2020 : Lily-Rose Depp sexy, elle dévoile sa poitrine sur le tapis rouge (Photos)

La cérémonie des Bafta 2020 a beaucoup fait parler d'elle ce dimanche 2 février. Alors qu'il a été récompensé pour son second rôle dans le film "Once upon a time in Hollywood", Brad Pitt, qui n'était pas présent à Londres pour récupérer son trophée, n'a pas hésité à faire une blague sur le prince Harry dans son discours qui a été lu par sa partenaire Margot Robbie : "Salut la Grande-Bretagne, j’ai entendu dire que tu étais célibataire maintenant, bienvenue au club. Bonne chance pour l’accord du divorce. Il dit qu’il va surnommer ce trophée ‘Harry’, parce qu’il est très excité de le ramener aux États-Unis avec lui. Ce sont ses mots, pas les miens !". Heureusement pour l'acteur américain, cette petite pique a été plutôt bien prise par Kate Middleton et le prince William, présents tous les deux à la cérémonie. Et une autre personne a fait le buzz au cours de cette soirée : Lily-Rose Depp.

Une robe transparente pour l'actrice

Présente sur le tapis rouge, la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp a fait sensation devant les photographes puisqu'elle a fait grimper la température. C'est dans une longue robe noire signée Chanel que la jeune actrice de 20 ans est apparue sur le tapis rouge. Dans cette tenue totalement transparente, Lily-Rose Depp a dévoilé fièrement sa poitrine et ses fesses. Côté accessoire, la jeune femme portait une manchette sertie de pierres précieuses, des boucles d'oreilles en diamant et une paire d'escarpins. Lily-Rose Depp avait déjà fait une apparition remarquée à la soirée pré-BAFTA la veille de l'événement. En tant qu'ambassadrice de la Maison Chanel, l'actrice s'était dévoilée avec une robe à sequins légèrement transparente.

Par Alexia Felix