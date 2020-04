Barbara Schulz : Pourquoi elle ne vit pas avec son compagnon Arié Elmaleh

Pour vivre heureux, vivons séparés ? Ce mercredi 14 avril, France 3 diffuse "Mauvaise mère", porté par Barbara Schulz. Aux côté de Thierry Godard et Jessyrielle Massengo, la comédienne incarne une maman qui a du mal à rendre sa fille adoptive Mina heureuse. En attendant de la découvrir dans ce téléfilm auréolé du prix de la Meilleure fiction unitaire lors du Festival de Luchon, retour sur son histoire d’amour avec un Arié Elmaleh.

Vivre ensemble, un "tue-l'amour" pour Arié Elmaleh

En couple avec le petit frère de Gad Elmaleh, qu’elle a rencontré en 2015 sur le tournage de la mini-série "Le Mystère du lac", la comédienne a fait quelques révélations sur leur histoire d’amour. Invités sur le plateau de “C à vous”, en avril 2018, les deux tourtereaux expliquaient qu'ils étaient "pour les appartements séparés", comprenez qu’ils ne vivaient pas ensemble. "Ce n'est pas possible sinon. C'est trop difficile", a analysé Arié Elmaleh. Pour lui, partager le même espace de vie au quotidien avec la comédienne pourrait s’apparenter à un "tue-l'amour" qui pousserait à se "remettre en question".

Il ajoutait alors : “Y a un truc mathématique, c'est que si on se voit tous les jours, toute la journée, et que le soir on se retrouve, on peut expérimenter des moments où on a rien à se dire”. Ayant déjà connu la vie de couple sous le même toit, Barbara Schulz a alors évoqué une "saturation" et des "tensions". Quant à ses “amies en couple", elle a raconté amusée : “Elles me disent : 'N'habitez pas ensemble !'" Ont-ils fait une exception pour cette période de confinement en partageant le même toit ? Affaire à suivre...

