Béatrice Dalle bientôt mariée pour la 3e fois : ce changement qu’elle aimerait

La vie est loin d'être un long fleuve tranquille pour Béatrice Dalle. L'actrice a connu une enfante tumultueuse qu'elle raconte à nos confrères du journal Le Monde. Dans l'interview parue le 14 mars, elle explique qu'elle n'aurait jamais pu être actrice si sa famille avait eu de l'argent. "Quand tu n’as rien, tu as forcément les crocs", affirme la sulfureuse comédienne. Fille d'un ancien militaire et d'une femme au foyer, celle qui s'est fait connaître pour son rôle dans "37°2 le matin" a récemment apporté son soutien au mouvement des gilets jaunes. Elle n'a rien perdu de son franc-parler légendaire. D'ailleurs, elle est à l'affiche de la pièce de théâtre féministe "Viril", aux côtés de Virginie Despentes et de la rappeuse Casey. Bref tout baigne pour Béatrice Dalle, même côté personnel.

Un mariage célébré à l'église

En effet, au détour d'une question, l'actrice a révélé qu'elle allait se marier pour la troisième fois. Après Jean-François Dalle à qui elle a été mariée de 1985 à 1988, puis Guénaël Meziani qu'elle a épousé en 2005 avant de divorcer en 2014, Béatrice Dalle qui a aussi entretenu une longue relation avec le rappeur JoeyStarr, s'apprête à convoler en justes noces avec Paul Bichet-Galaup. Et attention la star serait même prête pour la première fois de sa vie à passer devant monsieur le curé à l'église. La comédienne est d'ailleurs très croyante. "J'aime discuter avec Jésus, prier, aller dans les églises. Je m'adresse à Jésus, à la Vierge et à saint Antoine", indique-t-elle au Monde. Le couple devrait donc se marier au mois de mai, si toutefois d'ici là le confinement lié au coronavirus est levé. Pour l'heure, tout rassemblement étant interdit.

Par Mélanie C.