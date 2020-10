Béatrice Dalle s'affiche avec son compagnon de 23 ans, les internautes sous le charme

Béatrice Dalle n'est plus un coeur à prendre depuis quelques mois ! Un nouveau bonheur après une vie sentimentale plutôt agitée... La première grande histoire d'amour de l'actrice date de 1985. C'est en effet cette année-là qu'elle a épousé le peintre Jean-François Dalle dont elle a gardé le nom malgré leur divorce trois ans plus tard. La comédienne française qui a aujourd'hui 55 ans a été mariée une seconde fois de 2005 à 2014, à Guénaël Mezianin.



A l'époque de cette union qui a été célébrée dans la prison de Brest, le jeune homme qui a dix ans de moins qu'elle, était incarcéré pour viol. Une relation amoureuse tumultueuse rythmée par la violence : "Qu'à l'extérieur les gens se disent : “Cette femme est folle”, oui certainement, mais c'est ça l'amour aussi. Notre histoire s'est très mal terminée. A peine est-il sorti qu'il s'est mis à me frapper. La seule force que j'ai eue a été de m'enfuir" confiait au journal Le Monde. Parmi ses ex également : l'avocat Arno Klarsfeld et le rappeur JoeyStarr.



Mais depuis le début de l'année 2020 c'est un certain Paul Bichet qui fait battre son coeur. "C'est mon mari" avait lancé l'actrice lors du dîner de la mode Sidaction, en février dernier. Une relation visiblement sérieuse puisque Béatrice Dalle projette de se marier avec son jeune chéri de 23 ans : "Actuellement, je prépare mon mariage. Ce sera la troisième, mais le premier à l'église !" a révélé la comédienne au Monde.

Béatrice Dalle complimentée sur Instagram

Si elle avait misé sur la discrétion jusqu'à présent, Béatrice Dalle a décidé d'afficher son bonheur et son amour sur les réseaux sociaux. Ce lundi 12 octobre, elle a donc publié un cliché où elle s'accroche au bras de ce dernier, lequel a le regard plongé dans l'objectif. Et si d'habitude les internautes sont plutôt moqueurs en ce qui concerne les relations amoureuses où la différence d'âge est conséquente, ils ont cette fois fait preuve de tolérance : "J'adore ! Vous faites du bien à tous ceux qui font chier avec leurs préjugés", "J'adore votre couple. Je ne suis attirée que par les hommes plus jeunes que moi et voir vos photos m'empêche de sombrer dans la déprime", "Vous formez un super beau couple" peut-on en effet lire parmi les commentaires, comme le relèvent nos confrères de Voici.

Par E.S.