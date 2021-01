Ben Affleck célibataire : c’est fini avec Ana de Armas !

C’est sur le tournage du film "Deep Water" que Ben Affleck rencontre Ana de Armas. Le coup de foudre opère immédiatement. Si Ben Affleck avait décidé de rester discret sur cette nouvelle relation amoureuse, de nombreux clichés du couple se tenant la main ont été dévoilés dans les tabloïds américains. Mais finalement, après quelques mois d’amour, Ben Affleck et Ana de Armas auraient rompu. Une information dévoilée par une source proche de l’acteur au magazine "People". "Ben ne sort plus avec Ana. Elle a rompu. Leur relation était compliquée. Ana ne veut pas s'installer à Los Angeles et Ben doit évidemment y rester puisque ses enfants y vivent", confie cet informateur.

"C'est une rupture qui s'est faite d'un commun accord"

Ben Affleck et Ana de Armas n’auraient donc pas les mêmes projets de vie. Raison pour laquelle la relation n’a pas fonctionné. "C'est une rupture qui s'est faite d'un commun accord et ils restent amis. Ils sont simplement à différents moments de leur vie. Il y a là un amour et un respect profonds. Ben continue de vouloir travailler sur lui-même. Il a trois films en préparation et il y a les enfants dont il s'occupe attentivement. Ils sont tous les deux heureux de là où ils en sont dans leurs vies respectives", nous apprend cette même source. Ben Affleck est papa de trois enfants nés de son mariage avec l’actrice américaine Jennifer Garner : Violet, Seraphina et Samuel, respectivement âgés de 14, 11 et 8 ans. Ana de Armas les connaissait bien vu que Ben Affleck lui avait présenté ses trois enfants. Ils ont d’ailleurs été aperçus récemment ensemble il y a quelques semaines et le courant semblait passer.

Par Matilde A.