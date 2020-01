Ben Affleck : Pourquoi il est interdit de casino

Si Ben Affleck est un acteur incontournable d'Hollywood, l'ex-compagnon de Jennifer Garner est également un excellent joueur de black jack. Malheureusement pour lui, cette passion n'a pas été vue d'un très bon œil par le Hard Rock Casino de Las Vegas en 2014. À l'époque, alors qu'il s'apprêtait à tourner le film "Batman vs Superman", Ben Affleck a été banni à vie de l'établissement. Selon la direction de l'établissement, Ben Affleck aurait été pris en flagrant délit de triche puisqu'il aurait compté les cartes. Peu après la divulgation dans la presse de cette affaire, Ben Affleck avait tenu à rétablir la vérité lors d'un entretien avec le magazine Details : "J’ai pris un certain temps à apprendre à jouer et à devenir un joueur de blackjack convenable. Et une fois que je suis devenu bon, les casinos m’ont demandé de ne plus jouer au blackjack. Je pense que le fait de devenir bon au jeu est contre les règles et ça veut en dire beaucoup sur les casinos".

Ben Affleck accusé de tricher

Ben Affleck en avait profité pour s'en prendre aux dirigeants du Hard Rock Casino : "Ils ne souhaitent même pas que vous ayez une forte chance, réellement. Ils font preuve de beaucoup d’hospitalité, vous tapent dans le dos, quand ils pensent que vous venez juste perdre votre argent, mais s’ils pensent que vous pourrez en gagner, ils vous demandent si vous ne voulez pas essayer le craps ou la roulette. Je ne joue pas à d'autres jeux de hasard. Je ne parie pas sur les matchs de football et je ne joue à rien du tout, vraiment, à part ça. Ils sont juste venus vers moi et m'ont dit: "Nous ne pouvons pas vous laisser jouer au blackjack. Mais on a d'autres jeux de table ! On a du poker chinois". Heureusement pour Ben Affleck, il peut se consoler en se rendant dans d'autres casinos.

Par Alexia Felix