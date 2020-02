Ben Affleck : Son divorce de Jennifer Garner est son plus grand regret

L’heure est aux regrets pour Ben Affleck. Alors qu’il s’apprête à faire son retour sur nos écrans, l’acteur américain se livre sur sa vie privée… justement étroitement liée à l’histoire de son prochain film. Dans "The Way Back" qui sortira en salles en mars prochain, Ben Affleck campe le rôle d’un entraineur de basketball qui a perdu sa femme et sa famille à cause de son addiction à l’alcool. Un triste clin d’œil à sa propre vie, lui a qui sombré dans l’alcool avant de divorcer de Jennifer Garner et donc de quitter le domicile conjugal.

L’histoire était pourtant digne d’un conte de fées. Nous sommes en 2003. Fraîchement séparé de Jennifer Lopez et un brin dévasté, Ben Affleck renoue avec Jennifer Garner, une actrice avec qui il a partagé l’affiche dans Pearl Harbor en 2001 puis dans Daredevil en 2003. Après quelques mois de relation, ils se fiancent et se marient en juin 2005. Heureux avec cette femme qui l’initie à un nouveau mode de vie sain et qui l’incite à se rapprocher de la religion, Ben Affleck décide de fonder une famille. Leur première fille Violet naît en décembre 2005. Viennent ensuite Seraphina en janvier 2009 puis Samuel en février 2012. Alors que leur quotidien semble idyllique, ce sont finalement les addictions de l’acteur et notamment l’alcool qui auront raison de leur relation. Après avoir annoncé leur séparation en juin 2015, ils finalisent leur divorce en octobre 2018.

Ben Affleck regrette son divorce

Cette semaine, dans une interview accordée au magazine "New York Times" dans laquelle il parle de son prochain film, l’acteur de 47 ans a été invité à réfléchir à ses propres erreurs. L’occasion d’admettre : " Le plus grand regret de ma vie est ce divorce". Honnête, celui qui est aussi reconnu pour ses talents de réalisateur évoque également son alcoolisme : "J’ai bu relativement normalement pendant longtemps. J’ai commencé à boire de plus en plus quand mon mariage s’est effondré. C’était en 2015, 2016. Ma consommation d’alcool n’a évidemment fait que créer davantage de problèmes conjugaux."

Bien que divorcés, Jennifer Garner et Ben Affleck restent aujourd’hui très proches pour l’éducation de leurs trois enfants. L’acteur habite notamment à deux pas de son chez ex dans un quartier cossu de Los Angeles.

Par E.S.