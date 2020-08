Ben Cross : l’acteur britannique des "Chariots de feu" et "Star Trek" est décédé

Ben Cross s’est éteint le mardi 18 août à l’âge de 72 ans. C’est son agent qui a confirmé son décès à l’AFP à Los Angeles. "Ben s’est éteint soudainement des suites d’une courte maladie", précise-t-il. Il était père de deux enfants, Theo et Lauren. Cette dernière lui a rendu hommage sur Facebook. Elle écrit : "J’ai le cœur brisé de partager avec vous que mon père chéri est mort il y a quelques heures. Il était malade depuis un certain temps, mais il y a eu un déclin rapide au cours de la dernière semaine". L’acteur britannique a connu une carrière au cinéma, mais également sur les planches du théâtre.

Né à Londres en 1947, il fait ses grands débuts au cinéma en 1977 dans le film "Un pont trop loin" aux côtés de Sean Connery et Michael Caine. C’est la célèbre comédie musicale "Chicago" qui le révèle. Après celle-ci, il a été choisi pour incarner Harold Abrahams, un athlète juif anglais, dans "Les Chariots de feu" en 1981. Le film retrace le parcours de ce sportif confronté à l’antisémitisme dans sa course à la médaille d’or olympique en 1924. Un film récompensé à plusieurs reprises, notamment aux Oscars. Le long métrage reçoit quatre statuettes, dont celle du meilleur film en 1982. S’il n’a pas été nommé directement, c'est ce film qui a consacré Ben Cross. L'acteur se produit au théâtre également. Au cinéma, il interprète le père de Spock dans la version 2009 du "Star Trek" de J.J. Abrams. Avant son décès, l’acteur a tourné dans des films qui ne sont pas encore sortis, dont "The Devil’s Light" attendu pour 2021.

British actor Ben Cross, best known for his starring role in the 1981 Oscar-winning "Chariots of Fire" and as Spock's father in the 2009 reboot of "Star Trek", has died aged 72https://t.co/q402itUHRJ