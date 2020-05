Ben Stiller en deuil, l’acteur annonce la mort de son père

Ce lundi 11 mai, Ben Stiller a annoncé une bien triste nouvelle à ses fans sur les réseaux sociaux. Alors que les Américains doivent faire face à la vague de coronavirus qui fait de plus en plus de victime, l’acteur a annoncé la mort de son père, Jerry Stiller, à l’âge de 92 ans : "Je suis triste de dire que mon père, Jerry Stiller, s'est éteint de causes naturelles. C'était un super papa et grand-père, et le mari le plus dévoué à Anne pendant près de soixante-deux ans. Il va beaucoup nous manquer. Je t'aime papa", a écrit Ben Stiller en légende d’un portrait de son père. Tout comme son fils, Jerry Stiller était un comédien. Il était principalement connu pour ses rôles de Frank dans la série Seinfield, et celui d’Arthur Spooner dans "The King of Queens".

Ben Stiller perd son deuxième parent

Ben Stiller vient donc de perdre son deuxième parent. En 2015, l’acteur américain a dû faire face à la mort de sa mère, Anne Meara à l’âge de 85 ans: "La famille Stiller est profondément triste d'annoncer qu'Anne Meara est décédée. Elle laisse derrière elle son mari et partenaire de vie, Jerry Stiller. Ils étaient mariés depuis 61 ans et ont travaillé ensemble tout au long de ces années", avaient fait savoir les proches d’Anne Meara dans un communiqué. A l’annonce de la mort de sa mère, Ben Stiller avait réagi sobrement sur la Toile : "Ma mère Anne. C'était une personne extraordinaire. Elle me manque".

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 — Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020

Par Alexia Felix