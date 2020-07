Benjamin Keough mort : l’actrice Riley Keough rend hommage à son frère

Depuis le dimanche 12 juillet 2020, la famille d’Elvis Presley pleure la disparition de Benjamin Keough, petit-fils du King. Agé de 27 ans, le fils de Lisa Marie Presley a été retrouvé mort à son domicile de Calabasas près de Los Angeles. L’autopsie a confirmé que le jeune homme s'est suicidé, dans sa salle de bain, en se tirant une balle dans la bouche avec un fusil de chasse. Suite à cette tragédie, Lisa Marie Presley est "inconsolable, totalement dévastée", a rapporté son manager. Soeur de Benjamin Keough, l'actrice Riley Keough est sortie du silence sur Instagram ce samedi 18 juillet en lui rendant hommage.

"Je n’arrive pas à croire que tu m'as quitté"

"Je ne m’autorise pas à pleurer par crainte de ne jamais m'arrêter. C’est une douleur nouvelle pour moi", a-t-elle débuté avant d’énumérer les multiples qualités de son petit frère qu'elle considérait comme son "meilleur ami". "Intellectuel", "protecteur", "trop sensible pour ce monde brutal", "Âme soeur", écrit-t-elle en pensant à Benjamin Keough. "J'espère que tu me donneras la force d'endurer le vide que tu as laissé dans mon cœur. J'espère que tu me donneras la force de manger. J'espère que tu te sens bercé d'amour. J'espère que tu ressens mon amour", poursuit l'actrice sous le choc de sa disparition. "Je n’arrive pas à croire que tu m'as quitté. Pas toi doux Ben Ben. N'importe qui sauf toi. C’est un vrai chagrin. J'espère qu'on se reverra", conclut Riley Keough en partageant huit photos où elle apparaît avec son frère.

Par Marie Merlet