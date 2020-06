Benoît Magimel marié : Qui est sa femme Margot Pelletier ?

Souriant, rayonnant et heureux. Samedi 10 novembre 2018, Benoît Magimel était un homme comblé. L'acteur de 44 ans a épousé celle qui partage sa vie depuis plus de trois ans, une certaine Margot Pelletier. C'est sur Instagram que Laura Smet a d'abord vendu la mèche, en postant un adorable cliché des jeunes mariés, suivie par Nicolas Duvauchelle qui a félicité son ami. Margot Pelletier a été formée au Conservatoire Européen de l'Écriture Audiovisuelle avant de travailler dans la communication, notamment pour de grandes sociétés comme Christian Dior, Zadig & Voltaire ou Alexander McQueen. Désormais scénariste, à en croire sa fiche LinkedIn, Margot Pelletier est maintenant une femme mariée ! Si le couple reste discret, Benoît Magimel et sa femme n'hésitent cependant pas à se montrer en amoureux lors d'avant-premières ou de rendez-vous mondains. Ils avaient été immortalisés par les photographes le 7 décembre 2019 lors des circuits des Longines Masters.

Les déboires judiciaires derrière l'acteur

De son côté, Benoît Magimel semble avoir repris du poil de la bête, après avoir sombré dans les méandres de la gloire. En mars 2016, l'acteur de 44 ans était placé en garde à vue après avoir renversé une sexagénaire. On apprendra plus tard qu'il conduisait alors sous l'influence de stupéfiants. En septembre 2017, Benoît Magimel était condamné à trois mois de prison avec sursis pour possession de stupéfiants, après la découverte de sachets d'héroïne. En janvier dernier, l'acteur se voulait rassurant quant à son état de santé et ses nombreux déboires : "Ce qui est derrière est derrière. Aujourd'hui, je vais bien." Avant de dire "oui" à sa jolie Margot, l'acteur a partagé la vie de Juliette Binoche, avec qui il a eu une fille Hannah en 1999. Il a ensuite été en couple avec Nikita Lespinasse, la mère de sa deuxième fille prénommée Djinina et née en 2011.

Par Sarah M