Benoît Poelvoorde : pourquoi l’acteur n’a pas d’enfants 

Ce dimanche soir, TF1 diffuse le film Rien à déclarer avec Dany Boon et Benoît Poelvoorde. Il raconte l'histoire de douaniers de la frontière franco-belge qui vont devoir collaborer ensemble, ce qui va donner lieu à des moments parfois insolites. Sorti en salles en 2011, le film avait cartonné. Il faut dire que les deux protagonistes sont des acteurs emblématiques du cinéma français et qu'à chaque sortie, le succès est au rendez-vous. Benoit Poelvoorde, récemment blessé lors d'un tournage, enchaîne les cartons depuis plusieurs années maintenant et le moins que l'on puisse dire, c'est que niveau professionnel, le Belge ne chôme pas. En 2019, il était à l'affiche du film "Deux fils", à cette occasion il s'était confié sur sa vie privée dans les colonnes du Parisien et avait fait d'étranges révélations.

En effet, dans "Deux fils", l'acteur incarnait Joseph, un père déprimé depuis la mort de son frère qui va mettre en pause sa carrière de médecin pour se consacrer à l'écriture d'un roman.

"je ne suis pas programmé pour être père"

Père à l'écran, mais pas dans la vie, Benoît Poelvoorde n'a jamais souhaité avoir d'enfants : "Non, je le savais d’entrée de jeu. On est deux, hein, on a eu cette discussion une fois, deux fois… Je pense que j’ai bien fait. Je ne suis pas quelqu’un de bien programmé pour être père, explique-t-il. Je suis assez angoissé, j’ai trop la trouille qu’il arrive quelque chose aux enfants : il ne faut pas qu’ils courent, il faut qu’ils mangent… Mais ça ne me gêne pas : j’ai des enfants partout. Tous les enfants de mes amis sont mes enfants. Je m’en occupe bien." Il avait ensuite conclu avec beaucoup d'humour : "Je suis là si l’avion s’écrase avec leurs deux parents ! Les enfants m’aiment bien. Je fais n’importe quoi, je les agite. Après ils sont énervés comme des puces et moi, je rentre me coucher. Alors les parents viennent se plaindre… C’est facile : je n’ai que les avantages, pas les inconvénients".

Par J.F.