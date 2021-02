Bérengère Krief : ses rares confidences sur cette "relation malsaine" qu'elle a vécue

Depuis quelques années maintenant, Bérengère Krief fait partie intégrante des actrices françaises. Au départ humoriste, elle s'est fait connaître du grand public en participant à la série "Bref" diffusée sur Canal+ il y a plusieurs années. À la suite de cela, la jeune femme a commencé une carrière dans le cinéma. Et ce soir, France 3 lui rend honneur. En effet, la chaîne diffuse le film "Adopte un veuf". Un nouveau projet dans la vie déjà bien remplie de l'actrice. En plus du cinéma, elle a présenté son spectacle "Amour" il y a quelques mois au public.

"ça a été un tournant dans ma vie"

Dans ce dernier, Bérengère Krief se confie sur ses différentes histoires d'amour avec beaucoup d'humour. Mais dans la vraie vie, la jeune actrice a vécu une histoire beaucoup plus douloureuse. Dans les colonnes de Télé 7 Jours, elle s'est confiée sur le sujet en février 2020. "J'en parle, car ça a été un tournant dans ma vie. J'ai failli occulter cet épisode de ma vie parce que ce n'est pas facile de s'avouer qu'on a été dans une relation malsaine. Ce qui m'a permis d'avancer, c'est de m'être pardonné d'avoir été aussi naïve".

Mais ce n'est pas la seule mésaventure que la jeune femme a connue : "Un type m’a lancé : 'Salut, mademoiselle, quel est le chemin le plus court vers votre cœur ?' (…) Je me suis sentie comme un steak haché sous vide dans un rayon de supermarché. Cela m’a donné l’idée d’écrire mon sketch sur le harcèlement de rue, qui a eu un certain succès. Et j’ai pris conscience que le rire permet aussi de faire passer des messages féministes." Plusieurs mésaventures qui l'ont poussée à devenir féministe.

Par J.F.