Bertrand Tavernier : Le cinéaste est décédé à l'âge de 79 ans

Le monde du cinéma est en deuil. Le cinéaste Bertrand Tavernier est décédé à l’âge de 79 ans ce jeudi 25 mars. L’Institut Lumière à Lyon qu'il dirigeait, a annoncé sa disparition sur Twitter : "Avec son épouse Sarah, ses enfants Nils et Tiffany et ses petits-enfants, l’Institut Lumière et Thierry Frémaux ont la tristesse et la douleur de vous faire part de la disparition, ce jour, de Bertrand Tavernier". Le scénariste, acteur, producteur et écrivain s'est éteint dans sa villa de Sainte-Maxime, dans le Var, a annoncé son entourage auprès de france Info. Multi-récompensé tout au long de sa carrière au cinéma débutée dans les années 60, il a obtenu cinq César dont celui du meilleur réalisateur à deux reprises pour "Que la fête commence" en 1976 et "Capitaine Conan" en 1996.

Le cinéaste a navigué à travers les genres

Après son premier long-métrage "L'Horloger de Saint-Paul" en 1973 où Bertrand Tavernier a mis en scène Philippe Noiret, ce dernier est devenu son acteur-fétiche. Réalisateur de quarante films, il a alterné différents genres cinématographiques, entre le drame avec "Un Dimanche à la campagne", prix de la mise en scène à Cannes en 1984, le polar et le film policier avec "L.627" et "L’Appât", le film d'époque avec "La Princesse de Montpensier", ou encore le film de guerre avec "La Vie et rien d'autre". Son dernier film "Quai d’Orsay" était sorti en 2013. Père de l’écrivain Nils Tavernier et la romancière et scénariste Tiffany Tavernier, qu'il avait eu avec son ancienne épouse Colo Tavernier, le cinéaste était aussi un véritable cinéphile, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le cinéma dont "Amis américains".

Par Marie Merlet