Bertrand Tavernier mort : Richard Berry lui rend hommage

Bertrand Tavernier nous a quittés le 25 mars à l’âge de 79 ans des suites d’une pancréatite. Le réalisateur aux nombreuses récompenses, véritable monument du cinéma français, est décédé dans sa villa de Sainte-Maxime dans la Var. Son décès a été annoncé hier par sa famille sur Twitter : "Avec son épouse Sarah, ses enfants Nils et Tiffany et ses petits-enfants, l’Institut Lumière et Thierry Frémaux ont la tristesse et la douleur de vous faire part de la disparition, ce jour, de Bertrand Tavernier". De nombreuses personnalités du cinéma ont rendu hommage au réalisateur, notamment Philippe Torreton qui a partagé son émotion sur le plateau de "C à Vous " sur France 5.

Hommage discret sur Instagram

Un autre acteur, qui se trouve en ce moment en pleine tourmente, a rendu hommage hier au réalisateur sur Instagram. En effet, Richard Berry, accusé de viol par sa fille aînée Coline depuis plusieurs semaines, ne s’est exprimé que pour nier les faits qui lui sont reprochés.Sur Instagram, Richerd Berry, qui se fait donc très discret, a posté en story une affiche du film "L’Appât", sorti en 1995 et dans lequel Richard Berry avait interprété le rôle d’Alain. Un hommage silencieux pour le comédien qui ne s’est exprimé que très rarement depuis la révélation des accusations de sa fille. En février dernier, le comédien avait essuyé de vives critiques après avoir envoyé un message de soutien à Patrick Bruel, qu’il encourageait pour le retour de ses sessions live. L’enquête se poursuit et Richard Berry doit encore être auditionné.

Par Sarah Chelly