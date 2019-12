Billie Lourd : son hommage poignant à sa mère Carrie Fisher et sa grand-mère Debbie Reynolds

Billie Lourd perdait à un jour d'intervalles sa mère Carrie Fisher, le 27 décembre 2016, et sa grand-mère Debbie Reynolds, le 28 décembre de cette même année. Trois ans après les disparitions brutales de ces deux actrices, la jeune femme de 27 ans, elle-même comédienne, leur a rendu hommage. Une déclaration d'amour aux deux femmes de sa vie qui a émeut la Toile ! Ce mercredi 25 décembre, elle a d'abord posté une photographie d'elle, charmant bébé tenu par sa mère et sa grand-mère, avec le message suivant, en référence à ce double deuil : « Joyeuses fêtes ! (mais aussi tristes, émotionnelles, bizarres, stressantes) J'envoie tout mon amour à ceux qui ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient et qui en souffrent encore un peu plus aujourd'hui. Je vous comprends ». L'inoubliable princesse Leia de la saga « Star Wars », qui succombait à une crise cardiaque à l'âge de 60 ans, et la star de « Chantons sous la pluie » ont ensuite eu le droit à des messages individuels.

Trois ans, jour pour jour...

Pour sa célèbre maman, qui figure dans « Star Wars IX : L'ascension de Skywalker », Billie Lourd a entonné « Angel from Montgomery » de l'artiste John Prine, depuis la baignoire de la défunte. À cette performance, elle a ajouté une citation poétique de l'écrivaine américaine Anne Lammott : « Vous perdrez quelqu'un sans lequel vous ne pouvez pas vivre et votre cœur sera profondément brisé. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne se remet jamais vraiment de la perte d'un être aimé. Mais c'est aussi la bonne nouvelle. Ils vivent pour toujours dans votre cœur brisé qui ne peut plus être réparé. Et vous continuez à avancer. C'est comme avoir une jambe cassée qui n'a jamais complètement guérie. Elle vous fait toujours mal quand le temps se fait froid mais vous apprenez à danser en boitant". Pour sa grand-mère Debbie Reynolds, la vedette de la série « American Horror Story » a posté un cliché d'elles deux, souriantes. La Force est avec Billie Lourd !

Par Elodie F.