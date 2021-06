Blake Lively en deuil : son père est décédé

Blake Lively n'est plus à présenter. Après sa participation dans la série "Gossip Girl", Blake Lively a vu sa carrière décoller. À seulement 33 ans, l'actrice a un parcours qui peut en faire rougir certains ! Côté vie privée, Blake Lively partage la vie du célèbre Ryan Reynolds. Ils filent le parfait amour depuis dix ans maintenant. Mariés depuis 2012, Blake Lively et Ryan Reynolds ont eu trois filles. Pour Blake Lively, la famille c'est sacré. L'actrice vit actuellement une terrible période. Et pour cause, elle vient de perdre son père Ernie Lively. Âgé de 74 ans, Ernie Lively est décédé à Los Angeles suite à des complications cardiaques.

Blake Lively silencieuse depuis le drame

Selon une information dévoilée par le magazine "People", qui a pu entrer en contact avec le représentant d'Ernie Lively, ce dernier aurait succombé à la maladie la semaine dernière. Un drame que Blake Lively a décidé de vivre dans l'intimité. Depuis le décès de son père, Blake Lively ne s'est pas exprimée sur les réseaux sociaux. Ernie Lively était lui aussi acteur. Sa carrière a débuté dans la série culte "Shérif fais moi peur". Il a d'ailleurs déjà tourné avec sa célèbre fille dans le film "Quatre filles et un jean". Il a aussi fait plusieurs apparitions dans des séries télévisées comme "The X-Files", "Falcon Crest", "Arabesque", "Seinfeld", "A la Maison-Blanche" ou "That '70s Show". Sur grand écran, vous avez pu le voir jouer dans "Turner et Hooch" aux côtés de Tom Hanks, "Passager 57" ou "Un été en Louisiane" avec Reese Witherspoon.

