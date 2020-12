Blake Lively : Son très beau don avec Ryan Reynolds pour les jeunes SDF

Depuis plusieurs années, Blake Lively et Ryan Reynolds ne cessent d’impressionner les internautes avec leur générosité. Il y a quelques jours, le couple a décidé de venir en aide à Covenant House, une association canadienne qui vient en aide aux jeunes en situation vulnérable : "Dans un incroyable élan de gentillesse et de philanthropie, Ryan Reynolds et Blake Lively donnent 250.000 dollars à Covenant House Vancouver et 250.000 dollars à Covenant House Toronto pour soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité, sans-abri ou encore exploités à travers le pays", a fait savoir l’organisation sur son compte Instagram. Les responsables de Covenant House ont par ailleurs expliqué que Ryan Reynolds soutenait l’association depuis de nombreuses années.

Un couple très généreux

De son côté, Ryan Reynolds a tenu à réagir à cette nouvelle dans un communiqué : "Covenant House offre de l'amour, de l'espoir et de la stabilité à des jeunes à risque qui ont fui des abus physiques, psychologiques et sexuels. Pour nous, ce n'est pas un don mais un investissement dans la compassion et l'empathie (...) Les jeunes qui passent les portes de Covenant House ont la plupart du temps un passé marqué par de terribles traumatismes. Ils sont tellement plus que ces traumatismes". Blake Lively et Ryan Reynolds avaient déjà fait parler d’eux en mars dernier en faisant don d’un million de dollars à des banques alimentaires américaines et canadiennes pour venir en aide aux victimes de la pandémie de coronavirus.

Par Alexia Felix