Bodyguard - Richard Madden : Pourquoi le tournage a été très difficile pour l'acteur

Depuis quelques semaines, les téléspectateurs de France 2 découvrent la saison 1 de la série Bodyguard,. Pour ce tournage, c’est l’acteur Richard Madden, découvert par le grand public dans Game of Thrones, qui a été choisi pour le rôle principal. Malheureusement pour l’acteur, le tournage de la série a été très compliqué. Auprès de Deadline, Richard Madden a raconté comment le tournage a été intense et surtout éprouvant : "Je devais être au gymnase à 4 heures du matin avant de commencer à tourner pour la journée. Je rentrais chez moi le soir, j'apprenais mon texte, je me couchais et je retournais directement au travail. Parfois, je rentrais à la maison et je n'avais que sept heures avant de me remaquiller".

"Chaque jour apportait son lot de défis"

Incarnant un vétéran de guerre devenu garde du corps, Richard Madden a dû enchaîner de longues journées de travail : "Chaque jour apportait son lot de défis. C'était très intense, avec peu d'occasions de rires, même si Keeley Hawes, loin de la sévère ministre qu'elle incarne, a oeuvré à détendre l'atmosphère. On a filmé six jours sur sept, 14 heures sur 24 pendant cinq mois, sans la moindre pause, et à la fin en plein hiver londonien. Les chemises et gilet pare-balles de David ne tiennent pas forcément chaud !". Malgré ces contraintes, Richard Madden est prêt pour une possible saison 2.

Par Alexia Felix