Boris Johnson : une actrice d’Harry Potter révèle avoir souhaité sa mort

L’épidémie de coronavirus a fait de nombreuses victimes. Alors que le Royaume-Uni a mis en place une mesure de confinement et prolongé celle-ci jusqu’au 1er juin, cela n’a pas empêché le Premier ministre Boris Johnson de contracter le virus. D’abord isolé chez lui, il a ensuite été transporté à l’hôpital et a passé quelques jours en réanimation avant de sortir. Guéri, il a tenu à remercier le personnel soignant. Et quelques jours plus tard, le chef de l’état britannique a accueilli un petit garçon avec sa compagne . Parmi ces nouvelles, il y en a une qui ne devrait pas vraiment lui faire plaisir. Une actrice de la saga Harry Potter aurait souhaité sa mort lorsqu’il a contracté le coronavirus…

La pensée lui a traversé l’esprit

Miriam Margolyes qui joue la professeure de botanique Pomona Chourave dans la célèbre saga Harry Potter a révélé avoir souhaité la mort de Boris Johnson avant de nuancer ses propos. L’actrice de 78 ans a donné une interview en visioconférence à l’émission "The last leg" et a évoqué la gestion "effroyable" de la crise sanitaire par le gouvernement britannique. Et elle ne s’arrête pas là dans les confidences ! "J’ai eu du mal à ne pas vouloir la mort de Boris Johnson. Je voulais qu’il meure". Le Premier ministre a été accusé d’avoir minimiser l’importance de la pandémie. L’actrice continue alors ses explications. "Puis j’ai pensé que cela pourrait avoir de mauvaises répercussions et que je ne voulais pas être le genre de personne qui souhaite la mort des autres. Alors j’ai voulu qu’il aille mieux, ce qu’il a fait". Miriam Margolyes reconnaît cependant que Boris Johnson ne s’est pas "amélioré en tant qu’être humain".

Par Non Stop People TV