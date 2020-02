Brad Pitt blague sur le prince Harry devant William et Kate aux Bafta

Brad Pitt n’a peur de rien. En ce moment, il accumule les récompenses pour son rôle dans le film de Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood". Meilleur second rôle aux Golden Globes et plus récemment au SAG Awards, il a ajouté à son palmarès dimanche 2 février un Bafta. Outre ses récompenses, l’ex d’Angelina Jolie a l’art du discours bien senti. "Bon, je peux ajouter ça à mon profil Tinder", a-t-il déclaré en montant sur scène pour récupérer son prix lors des SAG Awards. Il s’était ensuite moqué de l’obsession de Quentin Tarantino pour les pieds de ses actrices. Lors des Golden Globes, il avait ironisé sur sa vie amoureuse. Qu’allait-il faire lors des Bafta qui se déroulaient ce dimanche 2 février ?

Brad Pitt va appeler son trophée Harry

L’acteur n’assistait pas à la cérémonie. Alors quand Scarlett Johansson a annoncé qu’il avait gagné, c’est Margot Robbie qui est montée sur scène. Sa partenaire dans "Once Upon a Time in Hollywood" a lu un discours que Brad Pitt avait préparé à l’avance et il était hilarant ! "Salut la Grande-Bretagne, j’ai entendu dire que tu étais célibataire maintenant, bienvenue au club. Bonne chance pour l’accord du divorce", a lu Margot Robbie. Une allusion à peine voilée au Brexit qui vient juste d’être entériné. Mais l’acteur ne s’est pas arrêté là. Après les classiques remerciements, Margot Robbie continue son discours. "Il dit qu’il va surnommer ce trophée ‘Harry’, parce qu’il est très excité de le ramener aux États-Unis avec lui. Ce sont ses mots, pas les miens!", s’amuse l’actrice australienne actuellement à l’affiche du film Birds of prey. Dans le public, point de Meghan et Harry mais William et Kate. Le couple a souri et applaudi le discours sous l’œil attentif des caméras de télévision.

Brad Pitt’s full speech at the BAFTA’s given by Margot Robbie pic.twitter.com/H77zlRla8d — Simply Brad (@SimplyBradCom) February 2, 2020

Par Mélanie C.