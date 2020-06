Brad Pitt de nouveau en couple ? Sa nouvelle compagne présumée répond

Brad Pitt est un coeur à prendre depuis la fin de son mariage avec Angelina Jolie. C’est pourquoi lorsque les fans de l’acteur ont remarqué un rapprochement entre ce dernier et son ex-femme Jennifer Aniston, les rumeurs ont rapidement déferlé sur la Toile. Cet emballement s'est ensuite confirmé lorsque l'acteur et l'actrice se sont de nouveau croisés lors des SAG Awards le 19 janvier, devant les photographes qui ont immortalisé leurs gestes tactiles. Mais ce serait finalement avec Alia Shawkat que Brad Pitt filerait le parfait amour depuis septembre dernier. Mais dans une interview pour le site Vulture ce vendredi 26 juin, la jeune femme a finalement mis un terme aux rumeurs : "On n’est pas en couple. On est juste amis".

Une mise au point nécessaire

En septembre dernier, Brad Pitt et Alia Shawkat avaient été aperçus ensemble à la sortie d’une pièce de théâtre. La jeune femme est revenue sur cet événement : "Tous mes amis m’ont demandé ce qu’il se passait, et m’envoyaient des photos. Je me sentais juste submergée. Comme si j’étais toute nue à l’école et que je me faisais ‘Oh mon dieu, tout le monde me regarde’". Une mise au point qui aura le mérite d’être clair. En mai dernier, un proche des deux acteurs avait fait des confidences sur la relation entre Brad Pitt et la jeune femme : "Ils traînent beaucoup ensemble. Ils n'habitent qu'à dix minutes l'un de l'autre donc Alia se rend souvent à vélo ou à pied chez Brad, dès qu'ils ont le temps de se détendre. Leur relation est facile et naturelle".

Par Alexia Felix