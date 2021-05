Brad Pitt et Angelina Jolie en plein divorce : Grande victoire pour l’acteur

Angelina Jolie et Brad Pitt sont en guerre ouverte depuis plusieurs années. Après l’annonce de leur séparation, les deux anciens amoureux se disputent désormais la garde de leurs six enfants. Et selon les récentes informations de Page Six, Brad Pitt aurait gagné une grande victoire puisqu’il aurait obtenu la garde alternée des enfants. John Ouderkirk, le juge en charge de l'affaire, aurait passé de nombreux mois à recueillir des témoignages des proches de la famille et de professionnels des services à l’enfance avant de rendre son verdict : "Il y a eu de gros changements, dans l'accord de la garde des enfants, basés sur une décision très détaillée par le juge", a expliqué une source à nos confrères.

Une décision provisoire

Cette source poursuit : "Brad essayait simplement de passer plus de temps avec ses enfants, et il est clair qu'Angie a fait tout son possible pour éviter cela. Ce procès a duré plusieurs mois et il y a eu de nombreux témoins ; des experts, des thérapeutes et d'autres personnes qui ont été avec les enfants et qui les entourent, et la décision s'est basée sur leurs témoignages". Une autre source a toutefois fait savoir que cette décision serait provisoire pour le moment. Et selon l’agence Associated Press, John Ouderkirk aurait refusé d'entendre les enfants d'Angelina Jolie et de Brad Pitt "quant à leurs expériences, leurs besoins ou leurs souhaits quant à la décision sur leur garde".

Angelina Jolie a également affirmé que le juge aurait refusé d’entendre des éléments de preuve de violences domestiques de la part de Brad Pitt, et l’actrice de 45 a donc décidé de faire appel devant la Cour d’appel du deuxième district de Californie : "Le juge Ouderkirk a refusé à Mme Jolie un procès équitable, excluant indûment ses éléments de preuve concernant la santé, la sécurité et le bien-être des enfants, éléments essentiels pour défendre sa cause".

Par Alexia Felix