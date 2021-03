Brad Pitt et Angelina Jolie en plein divorce : leur fils Maddox témoigne contre l'acteur

Depuis cinq ans, la procédure de divorce se poursuit entre Brad Pitt et Angelina Jolie. Le couple, qui a vécu pendant douze ans ensemble, s'oppose désormais face à la justice qui a prononcé sa séparation en 2019. Au milieu de cette bataille judiciaire pour trouver un accord concernant la garde de leurs enfants et le partage des biens, Angelina Jolie accuse l'acteur de violences domestiques. Avec ses six enfants, l'actrice possède des "preuves" selon les sites The Blast et Entertainment Tonight. Tandis que Shiloh, 14 ans et les jumeaux Knox et Vivienne, 12 ans, ne peuvent témoigner sans le consentement parental, Maddox (19 ans), Pax (17 ans), Zahara (16 ans) qui sont considérés comme majeurs par l’état de Californie, peuvent être appelés à livrer leurs récits.

Un témoignage à charge contre Brad Pitt

C'est chose faite pour Maddox Jolie-Pitt, l'aîné de la fratrie. Dans le cadre de la procédure, l'étudiant à l’université n'a pas eu un témoignage "très flatteur pour Brad" selon une source citée par "Us Weekly". Et la rupture entre le jeune homme et son père adoptif est bien présente. "Il n’utilise pas Pitt comme nom de famille sur des documents non légaux et utilise plutôt Jolie. Maddox souhaite légalement prendre le nom de sa mère, ce qu'Angelina a déclaré ne pas soutenir", a ajouté cette même source. Depuis 2016, leur relation s'était détériorée après leur altercation lors d’un déplacement en jet-privé. Brad Pitt se serait montré "verbalement et physiquement" violent envers Maddox. Une enquête pour "maltraitance d’enfants" avait été ouverte avant d'être classée sans suite.

Par Marie Merlet