Brad Pitt et Jennifer Aniston bientôt réunis pour un projet inattendu

Brad Pitt et Jennifer Aniston se sont rencontrés en 1998. Rapidement, les deux tourtereaux tombent sous le charme l’un de l’autre et se marient deux ans après leur rencontre. Alors qu’ils formaient l’un des couples emblématiques d’Hollywood, Brad Pitt et Jennifer Aniston ont mis fin à leur relation en 2005 et signé les papiers du divorce la même année. Une séparation que l’actrice de "Friends" a eu beaucoup de mal à digérer. Pour cause, Brad Pitt a quitté Jennifer Aniston pour vivre une histoire d’amour avec Angelina Jolie, rencontrée sur le tournage de "Mr & Mrs Smith". Certaines sources proches de Jennifer Aniston dévoilaient alors qu’elle rêvait que l’idylle entre Brad Pitt et Angelina prenne fin. "Elle a dit à ses amis que ce serait un rêve de se remettre avec lui (Brad Pitt, ndlr). La vérité, c’est qu’elle attendait depuis des années qu’il quitte Angelina", dévoilait un informateur du Radaronline.com. Un rêve devenu réalité puisqu’Angelina Jolie et Brad Pitt ont mis fin à onze ans d’amour en 2016.

Rendez-vous le 21 août sur Facebook Live et Tik Tok !

Depuis que Brad Pitt ne file plus le parfait amour avec Angelina Jolie, l’acteur a revu son ex-femme Jennifer Aniston ! Il lui aurait même présenté des excuses pour la façon dont il l’a quittée en 2005. Des excuses que Jennifer Aniston a finalement acceptées. Après leurs retrouvailles en public au "SAG Awards" début 2020, on apprend désormais que Jennifer Aniston et Brad Pitt ont un projet en commun ! Et pas des moindres. Comme l’ont rapporté plusieurs médias américains lundi 17 août 2020, dont nos confrères de "US Weekly", Jennifer Aniston et Brad Pitt vont participer à une lecture virtuelle du scénario de "Ça chauffe au lycée Ridgemont", une comédie américaine sortie en 1982 et qui fête ses 38 ans en août 2020. L’événement, prévu le 21 août sur Facebook Live et Tik Tok, réunira un casting cinq étoiles puisqu’en plus de Brad Pitt et Jennifer Aniston, Sean Penn, Morgan Freeman, Shia LaBeouf, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Dane Cook, Henry Golding et Jimmy Kimmel seront de la partie. Le but : récolter des fonds pour deux organisations à but non-lucratif : REFORM Alliance, qui milite en faveur d’une réforme de la justice pénale aux Etats-Unis, et CORE, qui lutte contre le Covid-19.

Par Matilde A.