Brad Pitt et Jennifer Aniston en couple ? Ce geste de Courteney Cox qui en dit long

De 1998 à 2005, Brad Pitt et Jennifer Aniston ont formé LE couple star du tout-Hollywood. Beaux, riches et célèbres, les deux acteurs en faisaient rêver plus d'un. Pourtant, cette idylle a connu une fin brutale. Sur le tournage de "Mrs et Mr Smith", Brad Pitt tombe sous l'irrésistible charme d'Angelina Jolie. Capturé dans ses filets, l'acteur quitte tout pour convoler avec elle. Laissant Jennifer Aniston sur le bord de la route. Très vite cataloguée comme la célibataire éplorée d'Hollywood, l'actrice a eu tout le mal du monde à se remettre de cette rupture. D'autant que tout le monde s'emploie encore et toujours à le lui rappeler. La preuve : depuis que Brad Pitt a divorcé d'Angelina Jolie, et Jennifer Aniston de Justin Theroux, tout le monde les imagine de nouveau ensemble ! Un fantasme qui semble peu à peu prendre vie. Enfin, c'est ce qu'estiment de nombreux fins observateurs, qui n'ont pas raté le jeu de regards et les gestes tendres que se sont récemment échangé Jennifer Aniston et Brad Pitt.

Jennifer Aniston et Brad Pitt intriguent

Dimanche 19 janvier dans les coulisses des SAG Awards, des photos de Brad Pitt et Jennifer Aniston, complices, ont fait le tour de la Toile et ont enflammé les fans les plus inspirés. Mais pas que. En effet, comme l'a remarqué le très observateur Daily Mail, c'est une personne très proche de l'ex-couple qui semble, elle aussi, croire à un possible retour de flammes : Courteney Cox ! Sur le célèbre compte Instagram américain, Comments by Celebs, l'inoubliable interprète de Monica Geller dans la mythique série friends a "liké les quatre articles sur la rencontre de Brad et Jen" dans les coulisses des SAG Awards. Faut-il y voir un message subliminal ? Depuis qu'elles se sont rencontrées sur le tournage de "Friends" dans les années 90, Courteney Cox et Jennifer Aniston sont très amies. Sur les réseaux sociaux ou les tapis rouges, les deux actrices s'affichent ainsi souvent ensemble. De son divorce avec Brad Pitt, à son second mariage (raté) avec Justin Theroux, Courtney Cox a suivi chaque épisode de la vie amoureuse mouvementée de son amie Jennifer Aniston. Assisterait-elle, dans le plus grand des secrets, au second souffle d'une histoire d'amour qui en a fait vibrer plus d'un ? Le suspense est insoutenable...

Par Sarah M