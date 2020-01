Brad Pitt réagit aux rumeurs de couple avec Jennifer Aniston

Depuis la cérémonie des Golden Globes le 6 janvier, la rumeur enfle. Lors de son discours en recevant le prix du meilleur second rôle, Brad Pitt avait blagué sur sa vie amoureuse sous le regard attendri de Jennifer Aniston. De quoi enflammer les fans sur le retour de leur idylle. Cet emballement s'est ensuite confirmé lorsque l'acteur et l'actrice se sont de nouveau croisés lors des SAG Awards le 19 janvier, devant les photographes qui ont immortalisé leurs gestes tactiles. 15 ans après leur séparation, Brad Pitt et Jennifer Aniston ont été photographié ensemble pour la première fois. Ces clichés ont fait le tour des médias, laissant s'interroger sur une nouvelle romance entre l'ancien couple qui a été marié entre 2000 et 2005.

Des réponses évasives

Face à cet engouement sur leur rapprochement, Jennifer Aniston a d'abord réagi au micro de "ETOnline" en lâchant simplement : "C'est hystérique ! Mais de quoi d'autre parleraient-ils ?". Une réponse évasive qui laisse planer l'ambiguïté, tout comme celle de Brad Pitt. Interrogé par "Entertainment Tonight" ce 24 janvier, l'acteur a répondu : "Je ne sais pas. Je suis béatement naïf et je vais rester loin de tout ça". Alors que la rumeur a fait les nombreux titres des médias, Brad Pitt a assuré qu'il ne les avait pas lus. Alors qu'il est en lice pour les Oscars, des journalistes lui ont demandé s'il emmènerait Jennifer Aniston avec lui. "Non, je n’ai pas de rendez-vous amoureux", a-t-il laissé entendre.

Par Marie Merlet