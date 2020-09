Brad Pitt : Révélations sur son passé dans la scientologie

Si la scientologie possède dans son église un acteur très célèbre en la personne de Tom Cruise, il semblerait que Brad Pitt ait lui aussi vécu l’expérience de la scientologie par le passé. Avant qu’il ne devienne célèbre avec la sortie du film "Telma et Louise", Brad Pitt a passé un séjour de trois ans au sein de cette église controversée. Et si très peu d’informations ont fuité à ce sujet, le journal The Sun a réussi à recueillir les propos de Michael Mallen, le superviseur de Brad Pitt dans la scientologie à l'époque : "Brad Pitt suivait le cours de TR thérapeutiques, TR pour "Training Routines", conçu par Hubbard [fondateur de la scientologie, ndlr]". Un cours qui avait pour but de purifier le corps et l’esprit : "Il a passé des heures dans le sauna pour aider à rendre son corps ‘pur’".

"Je l’ai insulté sans pitié"

Michael Mallen a ensuite détaillé le séjour de l’acteur américain : "Le premier TR implique que vous soyez assis en face d'une autre personne avec les yeux fermés pendant un certain temps. Ensuite, vous regardez une autre personne avec les yeux ouverts pendant deux heures". Et lors d’un deuxième cours, le professeur doit dénigrer l’élève par tous les moyens : "Je l’ai insulté sans pitié. Sa petite amie d’alors, Juliette Lewis, était là. Il était tellement énervé, il est sorti de la caravane. (…) J’imagine que personne ne lui avait parlé comme cela avant. J’étais assez dur avec lui mais c’est le but, pour amener la personne au point où elle ne réagit plus et peut rester assise confortablement là. S’il n’était pas revenu, j’aurai eu de gros problèmes". Mais à la fin de son histoire d’amour avec Juliette Lewis, Brad Pitt a préféré s’éloigner de la scientologie.

Par Alexia Felix