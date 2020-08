Brad Pitt séparé d’Angelina Jolie : sa nouvelle compagne Nicole Poturalski est mariée !

Depuis sa séparation avec Angelina Jolie en 2016, Brad Pitt n’a pas officialisé une nouvelle relation même si les médias lui en ont prêté plusieurs. D’abord avec son ex Jennifer Aniston avec qui il a été marié entre 2000 et 2005. Une rumeur qui est rapidement tombée à l’eau même si les deux acteurs se sont revus. Ce qui n’avait d’ailleurs pas plu à Angelina Jolie. Depuis le 26 août 2020, la planète people s’affole car Brad Pitt a été aperçu dans le sud de la France en charmante compagnie. L’acteur fréquenterait depuis un an le mannequin allemand Nicole Poturalski. Du haut de ses 27 ans, Nicole Poturalski aurait véritablement fait chavirer Brad Pitt. D’ailleurs, c’est la première fois depuis l’annonce de sa séparation avec Angelina Jolie que Brad Pitt s’affiche au bras d’une autre femme.

Un mariage ouvert

Le hic : selon le "Daily Mail", Nicole Poturalski est toujours mariée au restaurateur berlinois Roland Mary, âgé de 68 ans ! Ensemble, ils ont eu un fils, prénommé Emil et âgé de 7 ans. Brad Pitt et sa nouvelle chérie se sont d'ailleurs rencontrés dans le restaurant du mari de Nicole Poturalski, le 1er août 2019 après une journée de promotion pour le film "Once Upon A Time" de Quentin Tarantino. L’acteur hollywoodien "connaît Roland, et Nicole était dans le restaurant quand il est venu célébrer la sortie de son nouveau film. Il a été présenté à la femme de Roland, Nicole, et elle lui a donné son numéro de téléphone. Nicole voyage beaucoup pour le mannequinat et elle a retrouvé Brad Pitt lorsqu'elle était à Los Angeles pour le travail". Selon ce même informateur, l’idylle entre Brad Pitt et Nicole Poturalski ne gênerait pas Roland Mary. Pour cause, "on pourrait décrire leur relation comme un ‘mariage ouvert’". Un drôle de point commun que partagent Brad Pitt et sa nouvelle compagne puisque lui aussi est toujours marié à Angelina Jolie. En désaccord sur plusieurs points, les deux acteurs rencontrés sur le tournage de "Mr & Mrs Smith" n’ont pour l’heure pas encore signé les papiers du divorce.

Par Matilde A.