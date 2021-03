Brad Pitt violent avec Angelina Jolie ? L'acteur aurait "le coeur brisé" après de nouvelles accusations

En 2016, Angelina Jolie surprenait le monde entier en demandant soudainement le divorce à Brad Pitt. L’actrice américaine avait alors engagé une puissante avocate afin d’obtenir la garde de leurs cinq enfants… et n’avait pas manqué de dénoncer les violences conjugales qu’elle aurait subies. Cinq après le début de cette bataille sans fin, la presse américaine affirme qu’Angelina Jolie serait prête à témoigner au tribunal contre son ex pour des faits supposés de violences conjugales. Il y a quelques années, l’actrice assurait d’ailleurs que son ex se montrait violent lorsqu’il est sous l’emprise de l’alcool.

"Leur mariage était très passionné et toxique certaines fois - comme dans tous les couples -, ils avaient leurs disputes, mais partageaient de bons souvenirs ensemble. Il a déjà parlé de ses problèmes d’alcool et de drogues lorsqu’ils étaient ensemble. Brad et son camp n’ont jamais attaqué Angelina. Mais son équipe sent que cette fuite a été calculée afin d’obtenir la complaisance de l’opinion pour le procès. Brad a l’impression d’être de plus en plus tenu à l’écart de la vie de ses enfants, ça le dévaste" confie une source.

Brad Pitt victime d'un complot ?

Face à ce nouveau rebondissement, l’acteur de 57 ans se dévastait et pointe du doigt un coup bas de son ex afin d’obtenir la garde exclusive de leurs enfants. "Brad a le cœur brisé qu’Angelina a choisi cette route. Il y a toujours une certaine émotion même après le divorce. Il a pris la responsabilité de ses actes et a assumé ses anciens problèmes. Il a arrêté de boire", a plaidé un de ses proches.

Maddox leur fils de 19 ans qui avait déjà décrit une scène de violence lors d’un voyage en jet privé, a lui aussi témoigné à nouveau avec sa mère, ce samedi 20 mars 2021. Malgré tout, Brad Pitt continue de se battre afin d’obtenir la garde partagée des enfants.

Par E.S.