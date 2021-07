Brigitte Bardot en colère sur Twitter : elle s'attaque violemment au gouvernement

En mai dernier, dans son émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People, Mickaël Dorian avait reçu Max Guazzini, président du Stade français de 1992 à 2011. Membre de l'association "Brigitte Bardot", il avait confié sur le plateau avoir récemment vu l'actrice. L'occasion pour le présentateur de prendre de ses nouvelles. "Elle va très bien. Elle est en pleine forme", disait-il. Et de poursuivre : "Elle est toujours passionnée par ce qu'elle fait. C'est quand même la plus grande star internationale qu'on a eu en France. Elle a eu une chanson qui a fait le tour du monde. Personne n'a dépassé Brigitte Bardot. Je crois que ce sera difficile".

Si Brigitte Bardot se fait discrète dans les médias, elle donne de la voix sur ses réseaux sociaux. En effet, à 86 ans, la comédienne continue de défendre les causes qui lui tiennent à coeur. Et ses coups de gueule ne manquent pas de faire parler d'eux, comme cette fois où elle avait donné son avis tranché sur le vaccin contre la Covid-19. "On ne connaît pas les effets secondaires. Ce vaccin risque d'être inutilisable, car le virus va muter. Il a déjà commencé, et ça n'est que le début d'une course au pognon pour les laboratoires et aux sacrifices par milliers pour les animaux-cobayes", disait-elle dans une interview à Ici Paris en janvier dernier.

"J'en ai marre ! J'en ai ma claque !"

Mercredi 7 juillet 2021, Brigitte a levé la voix une nouvelle fois contre le gouvernement. Dans une tribune publiée sur Twitter et baptisée "Requiem pour les animaux", elle a pointé du doigt l'inaction de la classe politique en matière de protection des animaux. "Depuis 48 ans, j'ai donné ma vie aux animaux, depuis 48 ans je me bats pour obtenir une amélioration de leurs dramatiques conditions de vie, depuis 48 ans je dénonce, je hurle, je pousse des coups de gueule, je visite des Présidents, des Ministres, j'ai des promesses non tenues, alors j'insulte, je fais des scandales et je me retrouve devant les tribunaux", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "J'en ai marre ! J'en ai ma claque ! Je veux obtenir à n'importe quel prix une prise de consciences des atrocités, des cruautés, des tortures et des souffrances que les animaux subissent chaque jour en France dans une indifférence sidéral. Mais qu'êtes-vous donc, ceux qui nous gouvernent, qui avez la possibilité de faire évoluer ces drames qui rappellent les pires périodes moyenâgeuses ? Vous n'êtes que des robots qui n'ont plus rien d'humains, vous n'avez à la place du coeur que les chiffres du fric que vous rapportent toutes ces détresses animales C'est hallucinant et monstrueux !" Dans la suite de sa lettre, Brigitte Bardot ne mâche pas ses mots à l'encontre du gouvernement. "Alors allez vous faire voir ! (...) Qu'attend le Ministère de l'Ecologie ? Bougez-vous, agissez bordel !", a-t-elle écrit. Emmanuel Macron en prend lui aussi pour son grade. "Vous avez fait de la France un monticule de douleurs animales et humains qui vous sert de trône Monsieur Macron", a-t-elle conclu.

REQUIEM POUR LES ANIMAUX pic.twitter.com/syBEdwSot0 — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) July 7, 2021

Par Non Stop People TV