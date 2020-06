Brigitte Bardot : pourquoi elle n’a pas beaucoup de liens avec sa famille

Connue pour ses prises de positions fortes en faveur de la cause animale ou contre Emmanuel Macron, Brigitte Bardot avait confié être ravie du confinement. Cette fois, c’est au magazine Gala et depuis sa villa de Saint Tropez que l’actrice fait de rares confidences. Elle partage d’abord sa colère sur un sujet qui lui tient tant à cœur : "Les années passent et rien ne se passe pour l’amélioration de la condition des animaux en France. C’est scandaleux. C’est de pire en pire" déclare Brigitte Bardot. Puis elle ajoute plutôt pessimiste sur la sortie du confinement, "Rien ne va changer, sinon en pire. Il n’y a qu’à voir ce que donne ce début de déconfinement. Les gens font n’importe quoi, se précipitent dans les boutiques pour acheter, acheter, acheter".

Une descendance qui ne vit pas en France

Si elle avait déjà avoué ne pas avoir beaucoup de liens avec sa famille, elle révèle que son mari Bernard d’Ormale la soutient dans son combat pour la cause animale. Au cours de l’interview, elle évoque sa famille et la qualifie d'"éparpillée". BB parle alors de la Norvège où vit son fils unique Nicolas et ses deux petites-filles âgées de 30 et 35 ans. "Elles ont deux enfants de 7 et 3 ans. Je suis arrière-grand-mère d’une descendance qui a la nationalité norvégienne et ne parle pas le français. Les contacts sont difficiles mais charmants" explique alors Brigitte Bardot. Des confidences plutôt positives comparées à celle de 2014. A l’époque, l’actrice évoquait auprès de Laurent Delahousse n’avoir jamais serré ses petits-enfants dans ses bras mais révélait "je les aime beaucoup, elles sont belles en plus".

Par Non Stop People TV