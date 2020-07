Brigitte Bardot prête à quitter la France : elle se fait lyncher sur Twitter

En avril dernier, pendant le confinement, Brigitte Bardot a donné une interview au JDD dans laquelle elle s'est confiée sur son quotidien à Saint-Tropez, expliquant qu'il n'avait pas beaucoup changé. "Moi, je suis quelqu'un de sauvage. À part quelques-uns, je n'aime pas trop la compagnie des humains. Ils m'emmerdent ! J'aime être dans ma campagne, avec mes animaux et mes arbres en fleurs. Ici, les couchers de soleil sont magnifiques", disait-elle.

Dans la suite de l'entretien, l'actrice de 85 ans n'a pas manqué d'exprimer à quel point le confinement ne lui a posé aucun problème, bien au contraire. "Il n'y a plus un avion, plus un bateau, plus une bagnole. Plus un touriste ni de foule qui hurle. C'est sublime. Je revois des écureuils, des oiseaux en pagaille et même des sangliers sur le chemin du littoral", continuait-elle.

Mardi 7 juillet, Brigitte Bardot s'est entretenue par téléphone avec André Bercoff sur les ondes de Sud Radio. Dans un premier temps, l'animateur est revenu sur la lettre de soutien aux policiers que la comédienne a postée sur les réseaux sociaux le 12 juin dernier et dans laquelle, une fois encore, elle ne mâche pas ses mots. Une missive titrée ainsi : "Vive la police française". "J'admire leur bravoure et comprends leur révolte face à un Castaner lamentable soutenu par un Macron soumis ! Je suis Française de souche, j'ai représenté 'Marianne' et suis connue du monde entier, alors je vous emmerde, vous les donneurs de leçons, les politiquements corrects, bande de trouillards émasculés".

Ensuite, André Bercoff a évoqué l'actualité en France. "Depuis deux jours, deux policiers municipaux ont été agressés à Lyon (...) Ils ont été carrément tabassés, hôpital et compagnie. La gendarme Mélanie Lemée a été renversée par une voiture. Un véhicule lui a littéralement foncé dessus. Elle a été très, très grièvement blessée et elle est morte quelques heures plus tard", a-t-il dit. Ce à quoi Brigitte Bardot a répondu : "Je suis épouvantée, écoeurée. Je trouve qu'on est gouverné par des lâches, des soumis, des sans-couilles (...) C'est scandaleux d'agir comme ça de la part d'un gouvernement. J'en ai marre et plus que marre. Il y a des moments où j'ai envie de quitter la France, tellement c'est devenu dégueulasse (...) Les flics doivent avoir raison sur tout (...) Il y a des tas d'endroits qui sont maintenant des endroits où plus personne ne peut rentrer. Qu'est-ce que c'est ça ? (...) On se laisse envahir par des populations qui n'ont rien à voir avec nous, qui sont d'une extrême violence, cruauté et très dangereux. Tout le monde a peur". Des propos qui ont fait réagir sur Twitter, certains internautes les qualifiant de "racistes" et de "nauséabonds".

#BrigitteBardot, qui se planque depuis des décennies dans sa campagne, nous donne sa vision de la France. Faut quand même lui rappeler qu'elle n'est plus rien depuis au moins 40 ans et qu'elle reste juste un souvenir pour vieux cinéphiles et quelques réacs. Au revoir Brigitte. https://t.co/wVvjfV7cBn — René Coty (@RenCoty3) July 8, 2020

Au point d'aimer les propos racistes de #BrigitteBardot, qui vit éternellement dans les limbes d'une actrice déchues, vaut mieux être un troll ou la réplique du néant.

PS: Seul un troll ne pourra pas approuvé...à moins que... #racisme @brigitte_bardot #bibi — Alix Véronèze (@alixveroneze) July 8, 2020

Nous ne sommes plus habitués à des paroles directes sur des opinions à contre courants mais #BrigitteBardot a raison. Je ne sais si cela vient des politiques ou du peuple mais nous nageons dans une hypocrisie généralisé. — Artemisia Noemie (@ArtemisNoemie) July 8, 2020

J'écoute #BrigitteBardot sur @SudRadio. Elle dit ce qu'elle pense sans mâcher ses mots. En un mot : BRAVO ! Elle a les couilles que beaucoup d'hommes n'ont plus. cc @andrebercoff — leblogueurlibre (@LeBlogueurLibre) July 7, 2020

C'est qui #BrigitteBardot , la #Nabila des années 50 ?

J'ai plus d'estime pour une travailleuse du sex ou une star du Porno, que ce supposé sex symbole protéger et gâtée par une élite qui a fait enormement d'argent grâce aux populations immigrés depuis les annees 50 . — Obscurantophobe1 #TeamLaïques (@Obscurantophob1) July 8, 2020

L'art de mettre les mots sur les maux, et toujours sans aucune concession... #BrigitteBardot chez @andrebercoff: "On est gouverné par des lâches, des Soumis, des Sans-couilles." pic.twitter.com/3KvDfjV8Uh — LaGaucheMafia (@GaucheMafia) July 7, 2020

