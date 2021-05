Brigitte Bardot : quelles sont les dernières nouvelles de l'actrice ? (Exclu vidéo)

Max Guazzini est l'invité ce week-end de Mickael Dorian dans son émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People. Pendant l'entretien, l'animateur est revenu sur le décès brutal de Christophe Dominici survenu en novembre dernier au Parc de Saint-Cloud. Il a ainsi évoqué les circonstances du drame qui, pour lui, restent floues. "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je suis allé sur les lieux, c'est incompréhensible. Je pense qu'il a été traumatisé par des personnes qui lui ont fait du mal, à Béziers notamment, mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que c'est un chagrin immense", a-t-il dit.

Et de poursuivre : "Quand je pense à lui, déjà souvent je pleure. On a un WhatsApp de tous les anciens joueurs du Stade Français et j'ai dit : 'C'était mon préféré et vous le saviez tous'. Parfois on s'est engueulé, ça n'a pas toujours été une relation facile. On a eu des moments difficiles, mais cela dit, il y avait une affection entre nous. Son dernier SMS que j'ai reçu c'était : 'Je t'aime mon Max'. On était vraiment très, très proches. Il y a sa femme, ses enfants, ses parents, c'est difficile. Je ne crois pas trop non plus à la thèse du suicide, on ne saura jamais je crois. Le doute persistera".

"Elle est toujours passionnée par ce qu'elle fait"

Dans la suite de l'entretien, Mickael Dorian a évoqué le départ de Max Guazzini en 2004 du groupe NRJ. Tout au long de sa prise de poste, il a collectionné des disques d'or et en a mis certains aux enchères l'année dernière au profit de l'association Brigitte Bardot. "D'ailleurs, je suis secrétaire général de l'association. J'étais déjà membre. C'est une association qui est très importante. On n'imagine pas tout ce que fait cette association en France et dans le monde. Il y a 160 salariés, 600 bénévoles et on a des actions dans le monde entier. C'est Brigitte Bardot qui a lancé finalement la protection animale dans ce pays (...) On a des combats tous les jours contre les gens qui maltraitent les animaux et pour faire avancer la cause de la protection animale", a-t-il expliqué.

Max Guazzini a ensuite confié avoir récemment vu Brigitte Bardot. Comment va-t-elle ? "Elle va très bien. Elle est en pleine forme. Elle est toujours passionnée par ce qu'elle fait. C'est quand même la plus grande star internationale qu'on a eu en France. Elle a eu une chanson qui a fait le tour du monde. Personne n'a dépassé Brigitte Bardot. Je crois que ce sera difficile", a-t-il répondu.

