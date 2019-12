Brigitte Bardot : sa fondation épinglée par la Cour des comptes, elle s’insurge

Amoureuse des animaux, Brigitte Bardot passait à l’attaque pour les défendre en créant sa fondation éponyme en 1986. Malheureusement pour la comédienne, son organisation est désormais éclaboussée par un scandale financier. Le 11 décembre dernier, Le Canard Enchaîné a révélé que l’avocat de la fondation Brigitte Bardot, Me Jean-Louis Bouguereau aurait bénéficié d’honoraires très élevés, à hauteur d’un demi-million d’euros. Avocat personnel de BB, il a également occupé les postes de secrétaire général et conseiller juridique en charge des legs et de la défense de la cause animale au sein de la fondation. Un éventuel "conflit d’intérêt" intéresserait désormais la Cour des comptes. Et ce, depuis plusieurs mois. Pire encore, Me Jean-Louis Bouguereau aurait souhaité démissionner à plusieurs reprises. Chose que Brigitte Bardot aurait "toujours refusé", selon la directrice générale de sa fondation.

Indignée et bien décidée à rétablir sa vérité, Brigitte Bardot s’est emparée de Twitter vendredi 13 décembre, dénonçant "des erreurs accablantes et diffamatoires cherchant à salir ce [qu’elle a] de plus sacré au monde" dans un long communiqué de presse. "Je suis révoltée, outrée et attaquante, je mets en garde les ‘chiures de mouche’ qui ont osé attaquer ma Fondation", fustige-t-elle. Et de poursuivre : "j’ai tout quitté, tout vendu, tout donné pour créer ma Fondation en 1986. Depuis, celle-ci n’a fait que prospérer en devenant une des plus importantes en France et dans le monde entier (…) Ma Fondation est irréprochable".

Brigitte Bardot sort bel et bien les griffes et s’en prend violemment à la Cour des comptes qui, selon elle, "vient depuis deux ans mettre son nez dans tous nos papiers, nos contrats, nos dépenses, notre fonctionnement, nos employés, nos bénévoles, nos refuges". À ses yeux, il s’agit là d’ "une vraie inquisition". En conclusion, Brigitte Bardot se montre menaçante. "JE LES MÉPRISE et lorsque je mords, je ne lâche jamais", promet-elle.

