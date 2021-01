Brigitte Bardot : son avis tranché sur le vaccin contre la Covid-19

Le franc-parler de Brigitte Bardot n'est plus à démontrer. A de nombreuses reprises, l’icône du cinéma français n'a pas hésité à s'en prendre au gouvernement pour défendre ses convictions, en particulier sur la cause animale. En pleine crise sanitaire, l'ancienne actrice âgée de 86 ans fait partie des personnes à risques face au Covid-19. Alors que la campagne de vaccination a débuté en France et divise l'opinion, Brigitte Bardot a donné son avis cash sur le sujet dans une interview accordée à Ici Paris, en kiosque ce mercredi 6 janvier. Tandis que la stratégie de vaccination s’accélère pour permettre aux plus de 75 ans qui ne résident pas en Ehpad, aux pompiers et aux aides à domicile de plus de 50 ans d'être vaccinés fin janvier, Brigitte Bardot a refusé d'en faire partie.

Les propos cash de Brigitte Bardot

"Certainement pas ! Et puis, on ne connaît pas les effets secondaires. Ce vaccin risque d'être inutilisable, car le virus va muter. Il a déjà commencé, et ça n'est que le début d'une course au pognon pour les laboratoires et aux sacrifices par milliers pour les animaux-cobayes", s'est méfiée Brigitte Bardot. "Les animaux sont les souffre-douleur de l’humanité. Le virus est là pour remettre les pendules à l’heure !", a-t-elle ajouté en considérant que le coronavirus est un "phénomène envoyé par la nature pour rééquilibrer la chaîne écologique saccagée par la puissance dominatrice humaine". Loin d'être inquiète sur son état de santé, Brigitte Bardot avait confié au JDD ne prendre aucun risque en étant seule avec ses animaux dans sa propriété La Madrague : "Ce qui doit arriver, arrivera. En même temps, je ne vois personne et je ne sors pas de chez moi. Je n'ai pas de médecin".

Par Marie Merlet