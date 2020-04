Bruce Willis et Demi Moore confinés ensemble : cette photo qui intrigue et énerve les fans

L'épidémie de coronavirus touche le monde entier. Après la Chine, l'Italie, l'Espagne et la France, les Etats-Unis ont décidé eux aussi de procéder à des mesures de confinement afin d'enrayer la propagation du virus. Le vendredi 9 avril, on dénombrait ainsi de 16 478 morts pour 476 818 personnes infectées. L'Etat de New-York est particulièrement touché avec plus de 7 000 morts. Aussi surprenant que cela puisse paraître, en pleine pandémie, Bruce Willis a choisi de passer le confinement... aux côtés de son ex Demi Moore !

La photo surprend et choque les fans

Mais que diable lui a-t-il pris ? Depuis 2009, il est marié au mannequin Emma Hemming avec qui il a eu deux filles Evelyn Penn et Mabel Ray. La petite dernière, Mabel, a d'ailleurs fêté ses 8 ans le 1er avril... Sans son père puisqu'il était avec son ex Demi Moore. La famille recomposée a posté plusieurs photos sur Instagram de leurs retrouvailles. Vêtus de pyjamas rayés verts et blancs, ils ont l'air de beaucoup s'amuser au grand dam de Mme Willis qui a commenté d'un très lapidaire "je vous aime et vous me manquez".

Autant certains internautes ont trouvé ces photos très drôles, autant d'autres ont montré leur incompréhension, voire leur désaccord. "C'est vraiment bizarre ce qu'il fait, jamais je ne quitterais ma femme et mes deux jeunes enfants pour me confiner en pyjamas avec mon ex et mes enfants adultes " , " Si j'étais Emma, je serais tellement énervée, Il devrait être à la maison avec elle et leurs deux petites. Les plus jeunes ont bien plus besoin de leur papa" , "Quand tes enfants ont plus de 30 ans ce n'est plus de la coparentalité, surtout si tu abandonnes tes plus jeunes. Je serais très heurtée à la place de sa femme et de ses filles ..." peut-on lire sous la photo postée par Tallulah Belle une des filles de Bruce et Demi. Une attitude étrange que son père devra sans aucun doute justifier...

