Bruce Willis : voici pourquoi il est confiné avec son ex Demi Moore

En mars dernier, Alessandra Sublet révélait être confinée avec son ex-mari Clément Miserez… au détriment de son nouveau chéri. L’animatrice n’est pas la seule à vivre cette situation inédite. Il y a quelques semaines, les exs Bruce Willis et Demi Moore annonçaient également qu’ils sont confinés ensemble. Divorcés depuis 2000, les deux acteurs vivent actuellement dans la même maison avec les trois filles qu’ils ont eues ensemble : Rumer, 31 ans, Scout, 28 ans et Tallulah, 26 ans.

Cette situation a suscité beaucoup d’interrogations aux États-Unis… notamment car depuis 2009, Bruce Willis a refait sa vie et est marié à Emma Heming. Avec le mannequin de 41 ans, l’acteur de 65 ans a d’ailleurs deux autres filles : Mabel 8 ans, et Evelyn, 5 ans. Mais alors pourquoi Bruce Willis n’est pas avec sa femme et ses plus jeunes filles ?

Scout Willis fait des révélations

Face à l’étonnement mondial concernant la situation de ses parents, Scout, une des filles Willis-Moore a donc donné une explication. La jeune femme révèle qu’Emma Heming devait rejoindre Bruce Willis dans l’Idaho peu avant le confinement. L’acteur y est en effet propriétaire d’une maison juste en face de celle de Demi Moore.

Cependant, un petit incident a bouleversé leurs plans : "Ma petite sœur, qui va avoir six ans, était au parc. Elle ne savait pas qu’il ne faut pas jouer avec les p*tains d’aiguilles qu’elle trouve par terre. Elle a essayé de piquer sa chaussure et s’est piqué le pied " a expliqué Scout dans un podcast.

Par précaution, Emma Heming s’est précipitée chez un médecin pour s’assurer que sa fille n’a rien. La maman et les deux petites ont donc dû rester plus de temps que prévu à Los Angeles, pour attendre les résultats des examens. Pendant ce laps de temps, les mesures de confinement se sont renforcées aux États-Unis, ce qui fait qu"elles n’ont pas pu rejoindre Bruce Willis en Idaho, un des foyers du coronavirus dans le pays.

Pas de quoi perturber la grande et joyeuse famille recomposée. Bruce Willis est quotidiennement au téléphone avec sa femme Emma et ses deux plus jeunes filles.

